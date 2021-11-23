Vivo'nun yeni telefonu artık resmi! İşte özellikleri ve fiyatı

Vivo, akıllı telefon modellerini tanıtmaya devam ediyor. Android işletim sistemine sahip modellerini görücüye çıkartan şirket, hatırlarsanız geçtiğimiz hafta Vivo 76s 5G adını taşıyan MediaTek Dimensity 810 işlemcili bir telefonu görücüye çıkarmıştı. Şimdi ise şirket farklı bir adım atarak, Vivo Y76 5G'yi görücüye çıkardı.

VIVO Y76S 5G'YE BENZEYEN VIVO Y76 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Vivo Y76 5G, Y76s 5G'ye benziyor. Telefondaki değişiklikler yonga seti, işletim sistemi ve kamera tarafında karşımıza çıkıyor. Y76s 5G MediaTek Dimensity 810 yonga seti, Android 11 tabanlı OriginOS arayüzü ve 8 MP selfie kamerası ile birlikte gelirken, Y76 5G'nin kalbinde MediaTek Dimensity 700 çipi yer alıyor. Android 11 tabanlı Funtouch OS 12 ile gelen akıllı telefon, 18 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerayı da bünyesinde taşıyor.

Vivo Y76 5G'nin arka tarafında ise 50 MP ana kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Vivo'nun yeni telefonunda, telefondan radyo dinlemeyi sevenler için de güzel bir özellik var. Vivo Y76 5G, FM Radyo'yu da destekliyor.

Vivo Y76 5G'nin geri kalan özellikleri arasında 6.58 inç Full HD+ LCD ekran, yan çerçeveye monte edilmiş parmak izi okuyucu, USB-C bağlantı noktası, 3.5 mm kulaklık girişi, 4.100 mAh batarya ve 44W hızlı şarj yer alıyor.

Vivo Y76 5G, 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip. Ancak telefonun RAM kapasitesine, sanal olarak ekstra 4 GB RAM eklenebiliyor. Böylece 12 GB RAM elde ediliyor. Fakat yine de sanal RAM'in altını çizmemiz gerek.

İŞTE VIVO Y76 5G'NİN FİYATI

Vivo Y76 5G'nin fiyatına gelelim. Telefonun fiyatı yaklaşık 310 dolar olarak belirlenmiş. İki farklı renk seçeneği ile gelen Vivo Y76 5G'nin Türkiye gibi diğer ülkelere de gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

