Vivo S10’un çizimleri sızdırıldı

Vivo S10’un kameraları L şeklinde bir düzende hizalanmış. Cihazın sağ kenarında, bir ses seviyesi düğmesi ve bir güç tuşu yer alıyor. Cihazın alt kenarında bir USB-C bağlantı noktası ve bir hoparlör ızgarası bulunurken, üst kenara bir mikrofon konumlandırılmış.

Vivo S10, selefi Vivo S9 gibi 3,5 mm ses jakına sahip değil.

Vivo S10’un ön tasarımı Vivo S9 ile benzerlik taşıyacak. İki cihaz da çift selfie kamera sistemini barındıran daha büyük bir çentik içeriyor. Vivo S10‘un özellikleri hakkında ise herhangi bir bilgi mevcut değil.

NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKACAK?

Vivo, Nisan ayında Hindistan’da Vivo V21 5G‘yi duyurdu ve geçen hafta da Vivo V21e 5G’yi tanıttı. Paylaşılan yeni bilgilere göre, Vivo V21 Pro’nun Temmuz ayının sonuna kadar Hindistan’da piyasaya sürülebileceği söyleniyor.

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