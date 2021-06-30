HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Vivo S10’un çizimleri sızdırıldı

Vivo S10’un çizimleri sızdırıldı

30.06.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sızan görüntülere göre Vivo S10'un kasasında, üst sensör ve diğer kamera sensörleri arasında bir LED flaşın bulunduğu, dikdörtgen şeklinde bir kamera modülü yer alıyor.

Vivo S10’un çizimleri sızdırıldı

Vivo S10’un kameraları L şeklinde bir düzende hizalanmış. Cihazın sağ kenarında, bir ses seviyesi düğmesi ve bir güç tuşu yer alıyor. Cihazın alt kenarında bir USB-C bağlantı noktası ve bir hoparlör ızgarası bulunurken, üst kenara bir mikrofon konumlandırılmış.

Vivo S10, selefi Vivo S9 gibi 3,5 mm ses jakına sahip değil.

Vivo V21e 5G teknolojisine kavuştuVivo V21e 5G teknolojisine kavuştu

Vivo S10’un ön tasarımı Vivo S9 ile benzerlik taşıyacak. İki cihaz da çift selfie kamera sistemini barındıran daha büyük bir çentik içeriyor. Vivo S10‘un özellikleri hakkında ise herhangi bir bilgi mevcut değil.

Vivo Y53s 5G piyasaya çıktıVivo Y53s 5G piyasaya çıktı

NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKACAK?

Vivo, Nisan ayında Hindistan’da Vivo V21 5G‘yi duyurdu ve geçen hafta da Vivo V21e 5G’yi tanıttı. Paylaşılan yeni bilgilere göre, Vivo V21 Pro’nun Temmuz ayının sonuna kadar Hindistan’da piyasaya sürülebileceği söyleniyor.

Koronavirüs Delta Plus aşılardan bile kaçabiliyor: En tehlikeli mutasyon

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehirlerarası otobüslerde molalara 'namaz' ayarı!Şehirlerarası otobüslerde molalara 'namaz' ayarı!
Salçanın içinde de bulunuyor! Uzmanı uyardı: 5 gramın üzerine çıkarsanız...Salçanın içinde de bulunuyor! Uzmanı uyardı: 5 gramın üzerine çıkarsanız...
Realme Book, Windows 11’i destekleyecek Realme Book, Windows 11’i destekleyecek
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Esnaf arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü, 15 yaralı

Esnaf arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü, 15 yaralı

Galatasaray'ın yıldızı: Serenay Sarıkaya çok seksi

Galatasaray'ın yıldızı: Serenay Sarıkaya çok seksi

Sosyal medyada gündem olan davayla ilgili art arda açıklamalar

Sosyal medyada gündem olan davayla ilgili art arda açıklamalar

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

'Elmalı davası'nda istismarcı anneden isyan ettiren savunma

Araç sahipleri dikkat! Ceza yememek için son gün

Araç sahipleri dikkat! Ceza yememek için son gün

Güncel veriler açıklandı: İşte koronavirüste son durum

Güncel veriler açıklandı: İşte koronavirüste son durum

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Ülkede alarm veren gelişme

Ülkede alarm veren gelişme

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.