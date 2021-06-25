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Vivo V21e 5G teknolojisine kavuştu

25.06.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vivo V21e, nisan ayında iki V21 modeliyle birlikte tanıtıldı. E sürümünün farkı Snapdragon 720G yonga seti ve 4G ile beraberinde gelmesiydi. Şimdi ise E sürümü 5G teknolojisine de kavuştu.

Vivo V21e 5G teknolojisine kavuştu

Bir internet sitesi, Vivo V21e için ayrıntılı bir teknik özellik sayfası ve yeni tasarımı gösteren resimler yayınladı.

VIVO V21e ÖZELLİKLERİ

5G destekli V21e, 4G sürümlü V21e'nin üçlü kamera sistemi yerine çift kamera sistemine sahip. 2 MP makro kamera bu üründe bulunmuyor. 64 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş kamerasında ise bir değişiklik yapılmadı.

Ne yazık ki 44MP'lik selfie kamera bu modelde 32 MP’lik bir sensör ile değiştirildi. Bu esasında önemli bir değişim. Ön kısma baktığımızda, SCHOTT cam korumalı 6.44 inçlik AMOLED ekran da (1080p+, 20:9) pek değişmemiş. HDR10 teknolojisi ve yüksek yenileme hızı bu üründe ise yok.

Vivo V21e 5G farklı bir yonga seti kullanıyor. Telefonda Snapdragon 720G yerine 7 nm’lik bir mimariye sahip bir yonga olan MediaTek Dimensity 700 var.

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4G kardeşi gibi, bu model de 8 GB RAM ve 128 GB depolama (artı bir microSD yuvası) ile gelecek. Pili ise 4.000 mAh olacak. 44W hızlı şarjı destekleyen bu pil sistemi 30 dakikalık şarj işlemi ile pili yüzde 72’ye çıkarıyor. V21e 4G de bu değer yüzde 66 idi.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon 5G
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