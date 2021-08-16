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Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde çeyrek finaller tamamlandı

16.08.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde çeyrek final aşaması, 14-15 Ağustos'ta oynanan serilerle tamamlandı. GALAKTICOS ve Beşiktaş yarı finale yükselen ekipler oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde çeyrek finaller tamamlandı

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül Cumartesi günü Volkswagen Arena’da gerçekleşecek Türkiye Büyük Finali’ne bir adım kala Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde çeyrek final aşaması heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu.

Çeyrek final aşamasının ilk gününde GALAKTICOS ile Dark Passage karşı karşıya geldi. Lig aşamasını üçüncü sırada tamamlayan GALAKTICOS’tan galibiyet beklense de Dark Passage rakibinden 2 oyun almayı başardı. Heyecan dolu karşılaşmaların sonunda GALAKTICOS seriyi 3-2 kazandı ve yarı finale adım attı. Dark Passage ise yarı finallere veda eden taraf oldu.

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Çeyrek finalin ikinci gününde Papara SuperMassive Blaze ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş tarafı serinin ilk iki maçını kazanarak skoru 2-0’a getirdi. Papara SuperMassive Blaze ise üçüncü ve dördüncü maçlara ağırlığını koydu. 2-2’lik skor eşliğinde serinin beşinci ve son maçında Zafer ekranını gören taraf Beşiktaş oldu ve seriyi 3-2 kazandı. Böylelikle Beşiktaş, 2016 Kış Mevsimi’nden sonra ilk defa yarı finale adım atmış oldu.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Lig aşamasını lider tamamlayan Galatasaray Espor ile ikinci sırada tamamlayan Nasr Esports direkt olarak yarı finallere katılmaya hak kazanmıştı. Yarı finaldeki rakibini seçme hakkı bulunan Galatasaray Espor, Beşiktaş’ı rakibi olarak belirledi ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Yarı finalin ilk karşılaşması 21 Ağustos Cumartesi günü Nasr Esports ile GALAKTICOS arasında oynanacak. İkinci karşılaşma ise 22 Ağustos Pazar günü Galatasaray Espor ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek.

Yarı final eşleşmelerinden galip ayrılan takımlar 4 Eylül Cumartesi günü Volkswagen Arena’da gerçekleşecek Türkiye Büyük Finali’nde şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

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(AA)

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