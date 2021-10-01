Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Ali Sarıkuzu

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Da Silva, Efe Mandıracı, McDonnell (Lagumdzija, Ali Enis Ay, Caner Dengin)

Yeni Kızıltepespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Bojic, Ertan Debreli, Filip, Alfonso (Alperay Demirciler, Tunç Ayhan, Görkem Yazgan, Hamdi Erkan)

Setler: 25-23, 25-17, 25-22

Süre: 86 dakika (31, 25, 30)

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu maçında Arkas Spor, Yeni Kızıltepespor'u 3-0 yendi.



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