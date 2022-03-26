Voleybol'un yıldızlarından Zehra Güneş'ten şaşırtan çıkış! "Hayat bize çorba yapıp elimize çatal verdi"

Mehmet Demirkol, VakıfBank SK ve Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusu Zehra Güneş'i YouTube'daki programında ağırladı.

Demirkol'un sorduğu tüm soruları içtenlikle yanıtlayan Güneş'in açıklamaları izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

ZEHRA GÜNEŞ'TEN SEFO İTİRAFI!

Mehmet Demirkol, "Şimdi baktım da, notlarımı alıp soruları çıkarırken Instagram takipçin geçen hafta 1.7'miş. Bir hafta 1.8 olur, yayınlandığında 2 olacak muhtemelen dedikten sonra "Kulaklığında çalan playlistin ilk sırada hangi şarkı var" diye sordu.

Zehra Güneş, Mehmet Demirkol'un sorusu üzerine "Modu değişen bir insanım sürekli." dedikten sonra düşünüp "Sefo olur herhalde" yanıtını verdi.

Kahkaha atan Zehra Güneş'in "Dönem dönem değişiyor aslında. Sefo günlerim, özel günlerim şeklinde gidiyor." demesi üzerine Mehmet Demirkol, şöyle konuştu:

"Beğeniyorum. Çok güzel. Son albümünü çok beğenmedim ama hakikaten güzel şarkıları var."



