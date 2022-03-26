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Voleybol'un yıldızlarından Zehra Güneş'ten şaşırtan çıkış! "Hayat bize çorba yapıp elimize çatal verdi"

26.03.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VakıfBank SK ve Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusu Zehra Güneş, Mehmet Demirkol'un YouTube programına konuk oldu. Zehra Güneş'in açıklamaları programa damga vurdu. Ünlü voleybolcunun "Playlistinin ilk sırasında hangi şarkı var" sorusuna verdiği yanıt izleyenleri gülümsetti.

Voleybol'un yıldızlarından Zehra Güneş'ten şaşırtan çıkış! "Hayat bize çorba yapıp elimize çatal verdi"

Mehmet Demirkol, VakıfBank SK ve Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusu Zehra Güneş'i YouTube'daki programında ağırladı.

Voleybol'un yıldızlarından Zehra Güneş'ten şaşırtan çıkış! Hayat bize çorba yapıp elimize çatal verdi

Demirkol'un sorduğu tüm soruları içtenlikle yanıtlayan Güneş'in açıklamaları izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Voleybol'un yıldızlarından Zehra Güneş'ten şaşırtan çıkış!

ZEHRA GÜNEŞ'TEN SEFO İTİRAFI!

Mehmet Demirkol, "Şimdi baktım da, notlarımı alıp soruları çıkarırken Instagram takipçin geçen hafta 1.7'miş. Bir hafta 1.8 olur, yayınlandığında 2 olacak muhtemelen dedikten sonra "Kulaklığında çalan playlistin ilk sırada hangi şarkı var" diye sordu.

Voleybol'un yıldızlarından Zehra Güneş'ten şaşırtan çıkış! Hayat bize çorba yapıp elimize çatal verdi

Zehra Güneş, Mehmet Demirkol'un sorusu üzerine "Modu değişen bir insanım sürekli." dedikten sonra düşünüp "Sefo olur herhalde" yanıtını verdi.

Voleybol'un yıldızlarından Zehra Güneş'ten şaşırtan çıkış! Hayat bize çorba yapıp elimize çatal verdi

Kahkaha atan Zehra Güneş'in "Dönem dönem değişiyor aslında. Sefo günlerim, özel günlerim şeklinde gidiyor." demesi üzerine Mehmet Demirkol, şöyle konuştu:

Voleybol'un yıldızlarından Zehra Güneş'ten şaşırtan çıkış! Hayat bize çorba yapıp elimize çatal verdi

"Beğeniyorum. Çok güzel. Son albümünü çok beğenmedim ama hakikaten güzel şarkıları var."

Voleybol'un yıldızlarından Zehra Güneş'ten şaşırtan çıkış! Hayat bize çorba yapıp elimize çatal verdi

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