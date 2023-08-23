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Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir? Volkan Konak ve Sema Konak'ın çocuğu var mı? Ünlü şarkıcı eşi ile yeniden evlendi

23.08.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkan Konak'ın eşi Selma Konak basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Karadeniz müziğinin sevilen ismi, 30 yıl önce maddi imkansızlık nedeniyle düğün yapamadığı eşiyle tekrar evlendi. Peki, Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir? Volkan Konak ve Sema Konak'ın çocuğu var mı? İşte detaylar...

Volkan Konak'ın eşi Selma Konak 23 Ağustos 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Volkan Konak, 1992 yılından beri birlikte olduğu Selma Konak ile evlendiğinde maddi durumu el vermediği için düğün yapamamıştı. Karısına verdiği sözü 30 yıl geçtikten sonra tutan Volkan Konak düğün yaparak sosyal medyada gündem oldu. İşte Sema Konak hakkında merak edilenler...

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SEMA KONAK KİMDİR?

Volkan Konak, 1992'de Selma Konak ile nikah masasına oturdu.

Evlendikleri dönemde düğün için maddi durumları el vermeyen çift, sade bir nikahla dünya evine girmişti.

3 çocuk sahibi olan Konak çifti, hayallerini yıllar sonra gerçekleştirdi.

VOLKAN KONAK VE EŞİ SEMA KONAK'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Volkan Konak ve Sema Konak dünyaya gelen çocuklarına sırasıyla 'Şimal', 'Volkan' ve 'Derin' adlarını verdiler.

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VOLKAN KONAK EŞİNE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

30 yıl önce parasızlık nedeniyle yapamadığı düğünü yapan Volkan Konak eşi Selma Konak ile mutlu halleriyle beğeni topladı.

Sosyal medyada Volkan Konak'ın düğününü görenler "Koca gibi koca" yorumlarında bulundu.

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