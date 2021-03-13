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Volkan Severcan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Volkan Severcan evli mi?

13.03.2021 13:48 | Son Güncelleme:
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Volkan Severcan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Volkan Severcan evli mi?

1984'ten itibaren tiyatroculuk yapmaya başlayan Volkan Severcan, Çocuklar Duymasın dizisindeki "Tuna" rolü ile geniş kitleler tarafından tanındı. Kendi kurduğu tiyatrosu da dâhil olmak üzere birçok farklı tiyatroda görev alan Volkan Severcan, aynı zamanda birçok ünlü yabancı dizi - filmlerde de Türkçe seslendirme yaptı.

İzmir'de doğan Volkan Severcan, liseye kadar olan eğitimini burada aldı. Üniversitede de İzmir'i tercih eden ünlü oyuncu daha sonra hayallerinin peşinden giderek İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında okumayı tercih etti.

VOLKAN SEVERCAN KİMDİR?

Volkan Severcan, İzmir'de 28 Ağustos 1966 tarihinde dünyaya geldi. 3 çocuklu bir ailede doğan Volkan Severcan'ın Bora Severcan adında bir erkek; Meltem Severcan adında da bir kız kardeşi var.

Lise eğitimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamlayıp üniversite için Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni tercih eden Volkan Severcan daha sonradan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro ve Oyunculuk bölümüne geçip eğitimini burada tamamlamıştır.

1984 senesinde tiyatroculuğa İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başlamış ve 2000 senesinden sonra ise; Dormen Tiyatrosu, Tiyatrokare, Tiyatro İstanbul ve Tiyatro Sahnekârlar'da sahne almıştır. Volkan Severcan aynı zamanda Tiyatro Sahnekârlar'ın kurucusudur.

1990'larda Taksim Sanat Evi'ne işletme müdürü olan ünlü oyuncu tiyatronun yanında birçok farklı dizi ve filmde de rol almıştır. Hâlâ Tiyatro Sahnekârlar'da hem rol alan hem de Genel Sanat Yönetmeni olan Volkan Severcan, aynı zamanda birçok yabancı yapımda da seslendirme yapmaktadır.

Volkan Severcan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Volkan Severcan evli mi?

VOLKAN SEVERCAN EVLİ Mİ?

Volkan Severcan, 11 Mart 1994 tarihinde oyuncu Buket Dereoğlu ile dünya evine girmiş 18 Mayıs 1996 tarihinde ise boşanmıştır.

1997 senesinde televizyoncu Müge Severcan ile evlenen Volkan Severcan'ın bu evliliğinden Melis Severcan isimli bir kızı vardır.

VOLKAN SEVERCAN FİLMOGRAFİ

TİYATRO OYUNLARI

2014 - Korkuyorum Sevgilim - Sersefil- Sahnekarlar

2012 - Canlı Yayın : Ben Elton - Sahnekarlar

2011-2012 - Bavul (oyun) : Sam Bobrick - Sahnekarlar

2010 - Leyla´nin Evi : Zülfü Livaneli - Tiyatro Kare

2008 - Avenue Q : Robert LopezJeff Marx - Volkan Severcan Tiyatrosu

2005 - 2008 - Oyunun Oyunu : Michael Frayn - BKM :

2007 - Karmakarışık : Ray Cooney - Donkişot Tiyatro

2005 - Tepe Taklak : Olivier Lejeune - Tiyatro İstanbul

2004 - İkinin Biri : Ray Cooney - Tiyatro İstanbul

2003 - Hangisi Karısı : Ray Cooney - Tiyatrokare

2000 - Bugün Git Yarın Gel : Valantin Kataev - Dormen Tiyatrosu

2000 - Barışa Şans Verin : Can Doğan - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1990 - Barış Kervanı : Muharrem Buhara - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1987 - 1999 - Kuşlar (oyun) : Aristophanes - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1987 - Vişne Bahçesi : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1986 - Deli Bal : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1986 - 1793 : Victor Hugo Jacques Tephany - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1985 - Kuklacı : Muharrem Buhara - İstanbul Şehir Tiyatrosu

DİZİ VE FİLMLER

2013 - Çocuklar Duymasın

2013 - Bizim Okul

2012 - İşler Güçler

2010 - Çocuklar Duymasın

2010 - Yasemince

2010- Geniş Aile

2009 - Yalancısın Sen

2009 - Altın Kızlar

2008 - Prenses Perfinya

2008 - Yalancı Romantik

2007 - Sözün Bittiği Yer

2007 - Benden Baba Olmaz

2007 - Ben Fazla Kalmayacağım

2006 - Sev Kardeşim

2006 - Bir İhtimal Daha Var

2006 - Balıketi

2005 - Sevgilime Göz Kulak Ol

2005 - Ispanaktan Nağmeler

2005 - Utanmaz Adam

2005 - Zaman Tüneli

2005 - El Bebek Gül Bebek

2004 - 3. Tür

2004 - Ayva Sarı Nar Kırmızı

2004 - Hababam Sınıfı Askerde

2004 - Aşkımızda Ölüm Var

2002 - Kuzenlerim

2002 - Berivan

2001 - Bana Şans Dile

2000 - Bir Demet Kahkaha

2000 - Zülküf ile Zarife

1999 - Günaydın İstanbul Kardeş

1998 - Sibel

1997 - Gülüm

1996 - Mesela Dedik

1996 - Kaldırım Çiçeği

1995 - Çiçek Taksi

1994 - Sevginin Gücü

1993 - Cümbüş Sokak

1986 - Eşşek Oğlum ve Ben (Video)

SESLENDİRME

2011 - Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2

2010 - Şrek: Sonsuza Dek Mutlu

2010- Titanların Savaşı

2010- Sihirbazın Çırağı

2010- Robin Hood

2010- Pers Prensi: Zamanın Kumları

2010- Karateci Çocuk

2010- Baykuş Krallığı Efsanesi

2010- Alice Harikalar Diyarında

2010- Ajan Salt

2009- Yukarı Bak

2009 - Terminatör: Kurtuluş

2009 - Fi Tarihi

2009 - Avatar

2009 - Arthur: Maltazar'ın İntikamı

2008 -The Incredible Hulk

2008 - Mürekkep Yürek

2008 - Hızlı Yarışçı

2008 - Hancock

2007 - Robinson Ailesi

2007 - Red Kit: Batıya Hücum

2007 - 28 Hafta Sonra

2006 - Çılgın Dostlar

2006 - Süpermen Dönüyor

2005 - Zaman Tüneli

2005 - Harry Potter ve Ateş Kadehi

2004 - Şrek 2

2004 - Truva

2004 - Köpekbalığı Hikayesi

2003 - Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü

2003 - Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi

2003 - Büyük Balık

2002 - Hz. Muhammed (S.A.V.), Son Peygamber

2001 - Akıl Oyunları

2001 - Yüzüklerin Efendisi:Yüzük Kardeşliği

2000 - Şaşkın İmparator

1999 - The Sopranos


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