Volkan Severcan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Volkan Severcan evli mi?

İzmir'de doğan Volkan Severcan, liseye kadar olan eğitimini burada aldı. Üniversitede de İzmir'i tercih eden ünlü oyuncu daha sonra hayallerinin peşinden giderek İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında okumayı tercih etti.
Volkan Severcan, İzmir'de 28 Ağustos 1966 tarihinde dünyaya geldi. 3 çocuklu bir ailede doğan Volkan Severcan'ın Bora Severcan adında bir erkek; Meltem Severcan adında da bir kız kardeşi var.
Lise eğitimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamlayıp üniversite için Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni tercih eden Volkan Severcan daha sonradan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro ve Oyunculuk bölümüne geçip eğitimini burada tamamlamıştır.
1984 senesinde tiyatroculuğa İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başlamış ve 2000 senesinden sonra ise; Dormen Tiyatrosu, Tiyatrokare, Tiyatro İstanbul ve Tiyatro Sahnekârlar'da sahne almıştır. Volkan Severcan aynı zamanda Tiyatro Sahnekârlar'ın kurucusudur.
1990'larda Taksim Sanat Evi'ne işletme müdürü olan ünlü oyuncu tiyatronun yanında birçok farklı dizi ve filmde de rol almıştır. Hâlâ Tiyatro Sahnekârlar'da hem rol alan hem de Genel Sanat Yönetmeni olan Volkan Severcan, aynı zamanda birçok yabancı yapımda da seslendirme yapmaktadır.
Volkan Severcan, 11 Mart 1994 tarihinde oyuncu Buket Dereoğlu ile dünya evine girmiş 18 Mayıs 1996 tarihinde ise boşanmıştır.
1997 senesinde televizyoncu Müge Severcan ile evlenen Volkan Severcan'ın bu evliliğinden Melis Severcan isimli bir kızı vardır.
TİYATRO OYUNLARI
2014 - Korkuyorum Sevgilim - Sersefil- Sahnekarlar
2012 - Canlı Yayın : Ben Elton - Sahnekarlar
2011-2012 - Bavul (oyun) : Sam Bobrick - Sahnekarlar
2010 - Leyla´nin Evi : Zülfü Livaneli - Tiyatro Kare
2008 - Avenue Q : Robert LopezJeff Marx - Volkan Severcan Tiyatrosu
2005 - 2008 - Oyunun Oyunu : Michael Frayn - BKM :
2007 - Karmakarışık : Ray Cooney - Donkişot Tiyatro
2005 - Tepe Taklak : Olivier Lejeune - Tiyatro İstanbul
2004 - İkinin Biri : Ray Cooney - Tiyatro İstanbul
2003 - Hangisi Karısı : Ray Cooney - Tiyatrokare
2000 - Bugün Git Yarın Gel : Valantin Kataev - Dormen Tiyatrosu
2000 - Barışa Şans Verin : Can Doğan - İstanbul Şehir Tiyatrosu
1990 - Barış Kervanı : Muharrem Buhara - İstanbul Şehir Tiyatrosu
1987 - 1999 - Kuşlar (oyun) : Aristophanes - İstanbul Şehir Tiyatrosu
1987 - Vişne Bahçesi : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu
1986 - Deli Bal : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu
1986 - 1793 : Victor Hugo Jacques Tephany - İstanbul Şehir Tiyatrosu
1985 - Kuklacı : Muharrem Buhara - İstanbul Şehir Tiyatrosu
DİZİ VE FİLMLER
2013 - Çocuklar Duymasın
2013 - Bizim Okul
2012 - İşler Güçler
2010 - Çocuklar Duymasın
2010 - Yasemince
2010- Geniş Aile
2009 - Yalancısın Sen
2009 - Altın Kızlar
2008 - Prenses Perfinya
2008 - Yalancı Romantik
2007 - Sözün Bittiği Yer
2007 - Benden Baba Olmaz
2007 - Ben Fazla Kalmayacağım
2006 - Sev Kardeşim
2006 - Bir İhtimal Daha Var
2006 - Balıketi
2005 - Sevgilime Göz Kulak Ol
2005 - Ispanaktan Nağmeler
2005 - Utanmaz Adam
2005 - Zaman Tüneli
2005 - El Bebek Gül Bebek
2004 - 3. Tür
2004 - Ayva Sarı Nar Kırmızı
2004 - Hababam Sınıfı Askerde
2004 - Aşkımızda Ölüm Var
2002 - Kuzenlerim
2002 - Berivan
2001 - Bana Şans Dile
2000 - Bir Demet Kahkaha
2000 - Zülküf ile Zarife
1999 - Günaydın İstanbul Kardeş
1998 - Sibel
1997 - Gülüm
1996 - Mesela Dedik
1996 - Kaldırım Çiçeği
1995 - Çiçek Taksi
1994 - Sevginin Gücü
1993 - Cümbüş Sokak
1986 - Eşşek Oğlum ve Ben (Video)
SESLENDİRME
2011 - Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2
2010 - Şrek: Sonsuza Dek Mutlu
2010- Titanların Savaşı
2010- Sihirbazın Çırağı
2010- Robin Hood
2010- Pers Prensi: Zamanın Kumları
2010- Karateci Çocuk
2010- Baykuş Krallığı Efsanesi
2010- Alice Harikalar Diyarında
2010- Ajan Salt
2009- Yukarı Bak
2009 - Terminatör: Kurtuluş
2009 - Fi Tarihi
2009 - Avatar
2009 - Arthur: Maltazar'ın İntikamı
2008 -The Incredible Hulk
2008 - Mürekkep Yürek
2008 - Hızlı Yarışçı
2008 - Hancock
2007 - Robinson Ailesi
2007 - Red Kit: Batıya Hücum
2007 - 28 Hafta Sonra
2006 - Çılgın Dostlar
2006 - Süpermen Dönüyor
2005 - Zaman Tüneli
2005 - Harry Potter ve Ateş Kadehi
2004 - Şrek 2
2004 - Truva
2004 - Köpekbalığı Hikayesi
2003 - Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü
2003 - Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi
2003 - Büyük Balık
2002 - Hz. Muhammed (S.A.V.), Son Peygamber
2001 - Akıl Oyunları
2001 - Yüzüklerin Efendisi:Yüzük Kardeşliği
2000 - Şaşkın İmparator
1999 - The Sopranos
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