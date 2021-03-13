Volkan Severcan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Volkan Severcan evli mi?

İzmir'de doğan Volkan Severcan, liseye kadar olan eğitimini burada aldı. Üniversitede de İzmir'i tercih eden ünlü oyuncu daha sonra hayallerinin peşinden giderek İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında okumayı tercih etti.

VOLKAN SEVERCAN KİMDİR?

Volkan Severcan, İzmir'de 28 Ağustos 1966 tarihinde dünyaya geldi. 3 çocuklu bir ailede doğan Volkan Severcan'ın Bora Severcan adında bir erkek; Meltem Severcan adında da bir kız kardeşi var.

Lise eğitimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamlayıp üniversite için Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni tercih eden Volkan Severcan daha sonradan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro ve Oyunculuk bölümüne geçip eğitimini burada tamamlamıştır.

1984 senesinde tiyatroculuğa İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başlamış ve 2000 senesinden sonra ise; Dormen Tiyatrosu, Tiyatrokare, Tiyatro İstanbul ve Tiyatro Sahnekârlar'da sahne almıştır. Volkan Severcan aynı zamanda Tiyatro Sahnekârlar'ın kurucusudur.

1990'larda Taksim Sanat Evi'ne işletme müdürü olan ünlü oyuncu tiyatronun yanında birçok farklı dizi ve filmde de rol almıştır. Hâlâ Tiyatro Sahnekârlar'da hem rol alan hem de Genel Sanat Yönetmeni olan Volkan Severcan, aynı zamanda birçok yabancı yapımda da seslendirme yapmaktadır.