Volkswagen'den dev batarya yatırımı!

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, bu kez batarya yatırımı ile gündeme geldi. Şirket, yaptığı açıklama ile batarya hücresi üretimi için Avrupa’da tesis kuracağını duyurdu.

VOLKSWAGEN'DEN 2 MİLYAR EURO YATIRIM

Şirket batarya üretimi için Almanya'nın Salzgitter şehrinde yaklaşık 2 milyar Euro yatırım yapmayı planlıyor.

Volkswagen'den Thomas Schmall yapılan açıklamada, "Müşterilerimize güçlü, ucuz ve sürdürülebilir araç bataryaları sunmak istiyoruz, bu da başarı için kritik öneme sahip batarya değer zincirinin tüm aşamalarında aktif olmamız gerektiği anlamına geliyor. Yeniliği teşvik etmek amacıyla şimdi gücümüzü Salzgitter'de birleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

2.500 KİŞİLİK İSTİHDAM

Volkswagen'in Salzgitter'deki batarya hücresi üretimi 2025'te başlayacak. İlk aşamada yıllık 20 gigawatt saat kapasiteye sahip olacak ve sonraki aşamada 40 gigawatt'a yükselecek. Tesisin gelecekte 2.500'den fazla kişiye iş sağlaması bekleniyor. Volkswagen, 2030 yılına kadar Avrupa'da iki batarya tesisi daha açmayı planlıyor.

