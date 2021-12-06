Yeni Volkswagen Tiguan Allspace Türkiye'de!

Volkswagen, SUV modeli Tiguan’ın uzun versiyonu Tiguan Allspace’i güncelledi. 2017’deki lansmanından bu yana dünya genelinde 1,5 milyon adetlik bir satış rakamına ulaşan Tiguan Allspace, yeni sürüş destek ve akıllı bilgi eğlence sistemleriyle geliyor.

Beş veya 7 koltuklu seçeneği ile satışa sunulan modelde, arka koltuklar ve üçüncü sıradaki bağımsız koltuklar kullanım gereksinimine bağlı olarak katlanabiliyor. Yeni Tiguan Allspace'teki tüm oturma sıraları katlandığında 5 koltuklu model 1.920 litreye, isteğe bağlı olarak sunulan 7 koltuklu model ise 1.775 litreye kadar bir yükleme hacmi sunuyor.

MOTOR SEÇENEĞİ

Yeni Tiguan Allspace’de sunulan turbo beslemeli direkt enjeksiyonlu TSI motor da dikkat çekiyor. 7 vitesli DSG şanzımanla sunulan 150 PS gücünde 1,5 litre TSI motor Aktif Silindir Yönetimi (ACT) teknolojisiyle donatılmış.

Tiguan Allspace, ilk defa sunulan Oryx Beyaz, Petrol Mavisi ve Mercan Kırmızı gibi yeni seçenekler de dahil olmak üzere sekiz farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor.

Tiguan Allspace’in donanım paketleri de yeniden düzenlendi. Life, Elegance ve R-Line olmak üzere üç farklı donanım seviyesinde satışa sunuluyor.

DONANIM SEÇENEKLERİ

Yeni Tiguan Allspace’in Türkiye’deki giriş donanım seviyesi Life’ta LED ön farlar ve LED gündüz sürüş farları, hız sabitleyici “Cruise Control”, 8 inç boyutundaki renkli dokunmatik ekrana sahip bilgi ve eğlence sistemi, çok fonksiyonlu deri direksiyon simidi, 10,25 inç boyutundaki yüksek çözünürlüklü ekrana sahip yeni nesil dijital gösterge paneli “Active Info Display”, App Connect, 3 bölgeli dokunmatik klima “Climatronic”, elektrikli açılır bagaj kapağı, otomatik katlanır yan aynalar, karartılmış arka ve arka yan camlar, gümüş tavan rayları ve 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar standart olarak sunuluyor.

Elegance ve R-Line donanım seviyesinde IQ. LIGHT – LED Matrix ön farlar, ön kısımda logoya uzanan dekoratif LED aydınlatma, yeni tasarım jantlar öne çıkan ekipmanlar olarak dikkat çekiyor. 30 renkli ambiyans aydınlatması iç mekanın her gün veya her yolculukta farklı görünmesini sağlıyor. Elegance donanım paketinden itibaren standart olarak sunulan “Easy Open/Close” sayesinde bir ayak hareketiyle bagajı açıp kapatmanın mümkün olduğu aktarılıyor. Elegance donanım seviyesinden itibaren standart olarak sunulan ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı deri direksiyon ve panoramik açılır cam tavan Tiguan Allspace’teki diğer ekipmanlar olarak öne çıkıyor.

Tiguan Allspace’in en üst donanım seviyesi, R-Line ise maksimum düzeyde sportif ögeler sunuyor. Dokunmatik yüzeylere ve R-Line logosuna sahip çok fonksiyonlu spor deri direksiyon, karbon gri dekorlar, paslanmaz çelik pedallar, R-Line “Artvelours” kumaş koltuk döşemesi ve 19 inç “Valencia” alüminyum alaşım jantlar R-Line'da bulunuyor. Opsiyonel Black Style tasarım paketi, diğer özelliklerin yanı sıra siyah renklerin hakim olduğu ön radyatör ızgarası ve ön tampon, siyah tavan rayları, siyah kaplı aynalar ve siyah cam çerçeveleri ile diğer donanım paketlerinden ayrışıyor.

Yeniden tasarlanan ön tasarımın etkisiyle 4.726-4.728 mm uzunluğa (25-27 mm daha uzun) ulaşan Tiguan Allspace’in iç ölçüleri değişmemiş. Yeni ve dikkat çekici ön bölüm ilk bakışta hemen göze çarpıyor. Ön bölümde, Elegance ve R-Line donanım seviyelerinde standart olarak sunulan IQ.LIGHT LED matrix ön farlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Radyatör ızgarası, yeniden tasarlanan iki boyutlu Volkswagen logosuna ev sahipliği yapıyor. Elegance ve R-Line donanım paketinde sunulan ve ön farlardan Volkswagen logosuna kadar uzanan dekoratif LED aydınlatma radyatör ızgarasının görünümünü farklı kılmış.

Aydınlatma performansı, IQ.LIGHT – LED Matrix farlarla destekleniyor. Volkswagen bu far sistemini ilk olarak lüks SUV Touareg’de benzer bir formda kullanmıştı. Bu farlara entegre edilen ve opsiyonel olarak sunulan Dinamik uzun far asistanı “Dynamic Light Assist” sayesinde özel LED modülleri sürüş durumuna bağlı olarak açılıp kapanarak optimum ışık dağılımı sağlıyor. Yeni Tiguan Allspace'in Elegance ve R-Line donanım seviyelerinde standart olarak sunulan koyu kırmızı LED arka stoplara ek olarak opsiyonel olarak sunulan dinamik sinyal lambaları da akan hareketli ışıklarıyla arkadan gelenleri uyarıyor.

İÇ TASARIM

Yeni nesil Tiguan Allspace, üç bölgeli otomatik klima “Air Care Climatronic” ile geliyor. Tüm ısıtma ve havalandırma fonksiyonları, orta konsoldaki yeni dijitalleştirilmiş kumanda paneli üzerinden kontrol ediliyor. Dokunmatik ve kaydırma hassasiyetine sahip yüzeyler fiziki kumandaların yerini almış. Ayrıca, klima panelinin hemen altında iki adet aydınlatmalı USB-C bağlantı noktası da yer alıyor.

Volkswagen, Tiguan Allspace’te isteğe bağlı olarak Harman Kardon ses sistemi sunuluyor. Sistem, dijital 16 kanallı bir amplifikatör, bir adet subwoofer, 8 artı 1 yüksek performanslı hoparlör ile toplam 480 watt ses çıkışına sahip bir ses sistemi olarak karşımıza çıkıyor.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Tiguan Allspace’de isteğe bağlı olarak sunulan Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist” bulunuyor. Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist” dışında Yeni Tiguan Allspace’de Acil Durum Asistanı “Emergency Assist”, Proaktif Yolcu Koruma Sistemi “Proactive Passenger Protection System”, yaya algılama özelliğine sahip Ön Bölge Asistanı “Front Assist”, Adaptif Hız Sabitleyici “ACC”, Şerit Değiştirme Asistanı “Side Assist” gibi asistan sistemleri opsiyonel olarak sunuluyor.

