Volvo, yeni nesil dizel motorlarını piyasaya sunacak!

Volvo Avrupa’nın patronu Lex Kerssemakers, geçtiğimiz günlerde konu hakkında yeni bir açıklamada bulundu ve dizellerin Volvo’daki geleceğine dair ayrıntılı bilgiler verdi.

İsveçli markanın Avrupa patronu Kerssemakers, açıklamasında yeni nesil dizellerin geliştirilme aşamasında olduğunu ve 2019’da tanıtılacağını doğruladı. Volvo tarihindeki en yeni nesil olan bu dizel motorların bu yıldan itibaren piyasaya sürüleceğini duyurdu. Bu açıklama ile dizellerin beş ya da altı yıl kadar daha yeni nesillerle markanın ürün gamında yer almaya devam edeceği kesinleşmiş oldu.

Volvo, en hevesli hibrid otomobil üreticilerinden biri olmasına rağmen dizellerden bir türlü kopamıyor. İyi de neden? Marka adına büyük tezatlık oluşturan bu durumu aslında şirketin CEO’su Hakan Samuelsson Temmuz 2018’de “Elektrifikasyonu hızlandırmak istiyorsak her şeye evet diyemeyiz. Yeni otomobillerde şimdilik dizel için daha iyi bir alternatif göremiyoruz” diyerek açıklamıştı. Tabii bu durum 2019 model bir S60 sedan için biraz farklı seyretti. İsveçli şirket bu yıl S60 müşterilerine ilk kez hiçbir dizel seçeneğin yer alamadığı bir motor seçeneği sundu. Onun için şimdilik her şey yolunda görünse de bu bir istisna. Bugün Avrupa’da markanın her bir modelini dizel motorla sipariş edebilirsiniz. Bu İskandinav markanın büyük hayranları için iyi bir haber. İşin daha da iyi tarafı gelecek 5-6 yılda bu durum kesin olarak değişmeyecek.

