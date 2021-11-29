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Votkanın peşinden dezenfektan içti, komaya girdi

29.11.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun açıklarındaki yük gemisinde önce votka, ardından da dezenfektan içtiği iddia edilen 26 yaşındaki Ukraynalı denizci zehirlenerek komaya girdi. Hastaneye kaldırılan genç denizci yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Votkanın peşinden dezenfektan içti, komaya girdi

Edinilen bilgiye göre, Rusya’dan Samsun’a buğday getiren yabancı bandıralı yük gemisinde görevli Ukrayna uyruklu 26 yaşındaki Maksym Stovba'nın gemi Samsun açıklarındayken önce votka ardından da dezenfektan içtiği iddia edildi.

Zehirlenen genç denizci, gemi ile Samsun Limanı’na getirilerek ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Komaya girdiği öğrenilen ve hayati tehlikesi bulunan Maksym Stovba’nın yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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