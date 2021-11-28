HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alkol içirip cinsel istismarda bulundu! Ankara'daki iğrenç olayın görüntüleri ortaya çıktı

Alkol içirip cinsel istismarda bulundu! Ankara'daki iğrenç olayın görüntüleri ortaya çıktı

28.11.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 13 yaşındaki N.Y. adlı kız çocuğuna içki içirip cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 22 yaşındaki F.A. gözaltına alındı. Suçlamayı reddeden F.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. N.Y.'yi baygın halde eve götürdüğü güvenlik kamerası görüntüleri ile ortaya çıkan F.A. hakkında, yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Mamak ilçesinde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi N.Y., iddiaya göre, 11 Kasım'da mahalleden tanıdığı F.A. ile ıssız sokakta buluşup, alkol aldı. N.Y., daha sonra alkolün etkisiyle fenalaştı. Bunun üzerine F.A., baygın olan N.Y.'yi kucağına alıp, aracına bindirerek, kızın Mamak'taki evine götürdü. Bir süre sonra F.A., evden ayrıldı. N.Y.'nin ailesi, komşularının durumu anlatması üzerine eve geldi. Hastaneye götürülen N.Y.'nin, 1.80 promil alkollü olduğu tespit edildi.

10 GÜN SONRA İSTİSMARI SÖYLEDİ

Olaydan 10 gün sonra N.Y., ailesine, F.A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ancak tehditleri nedeniyle bu zamana kadar sustuğunu söyledi. Bunun üzerine aile, karakola giderek F.A.'dan şikayetçi oldu. Şikayetin ardından gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen F.A., serbest bırakıldı. Kızın ailesinin avukatı Büşra Ayaz, güvenlik kamerası görüntüsüyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. İtirazın ardından F.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; F.A.'nın, N.Y.'yi kucağında taşıdığı ve bu şekilde eve çıkardığı anlar yer aldı.

Dededen torununa cinsel istismar! Mide bulandıran olayın cezası belli olduDededen torununa cinsel istismar! Mide bulandıran olayın cezası belli oldu

"ÇOCUKLARIN ARASINDA BİR NİŞAN YAPALIM"

Öte yandan Antalya'da olduğu öğrenilen F.A.'nın babasının, N.Y.'nin ailesini arayarak, "Olayın üzerini kapatalım, çocukların arasında bir nişan yapalım. 18 yaşına gelince evlendiririz" dediği öne sürüldü. N.Y., karakolda verdiği ifadesinde, "Bana istemediğim şeyler yaptığı için şikayetçiyim" dedi.

Aile ise şüphelinin yakalanmasını ve cezalandırılmasını istedi.

Cinsel istismar girişimi sonrası yaralanan Ayşegül yaşamını yitirdiCinsel istismar girişimi sonrası yaralanan Ayşegül yaşamını yitirdi

"ODASINDAN DIŞARI ÇIKAMIYOR"

Avukat Büşra Ayaz, olayın ardından N.Y.'nin odasından dışarı çıkmadığını belirterek, "13 yaşındaki bir kız çocuğu, 22 yaşındaki bir şahıs tarafından kendi evinde istismara uğradı. Alkol kullandıktan sonra çocuk bayılıyor. 13 yaşındaki bir kız çocuğundan 1.80 promil alkol çıkıyor. Baygın bir şekilde evine çıkarıyor, cebinden anahtarını alıyor. Çocuğu içeri alıyor ve olayı gerçekleştiriyor. Yaklaşık 10 gün önce gerçekleşen bu olayın akabinde şüpheli tutuksuz yargılandı. Olaylara müdahale ettikten sonra tarafımca kamera görüntüleri tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğumuzda da olayla alakalı kamera kayıtları incelendikten sonra savcı şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Şüphelinin şu anda Antalya sınırları içerisinde olduğu biliniyor. 13 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatı mahvolmuş, psikolojik olarak da etkilenmiş durumda. Odasından dışarı çıkmıyor, okula gidemiyor. Bu olaydan dolayı eğitimi aksadı" diye konuştu.

Şüphelinin en kısa sürede yakalanıp, en ağır cezayla yargılanmasını istediklerini belirten avukat Ayaz, ayrıca ailesinin psikolojik destek görmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER5 ayda 3 ayrılık5 ayda 3 ayrılık
PARTNEREski eşini afettiEski eşini afetti
Avrupa'nın en büyüğü olacak! Herkes seferber oldu, zorlu yolculuk 5 saat sürecekAvrupa'nın en büyüğü olacak! Herkes seferber oldu, zorlu yolculuk 5 saat sürecek
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Mamak Ankara taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yahu 13 yaşındaki çocuğun alkol almasımı olur bu nasıl bir anne babalık bu nasıl bir evlat yetiştirme, taciz eden istismar eden zaten kansız şerefsiz de bu çocuğu bu kadar serbest bırakan anne baba da ortak değilmi bu suça vicdanende olsa.
13 yaşında ve dışarda. öyle bi aile olmaz olsun.
Gece yarısı 13 yaşındaki çocuk alkol mü alırmış? İstismar moda oldu ya...

En Çok Okunan Haberler

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! 22 yaralı

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! 22 yaralı

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Ünlü türkücüden hamile kaldı! Çocuğu aldırdı

Ünlü türkücüden hamile kaldı! Çocuğu aldırdı

Paylaşımı dikkat çekti: Herkes islam alimi...

Paylaşımı dikkat çekti: Herkes islam alimi...

Avrupa’nın en büyüğü! Dev kargo uçağıyla Erzurum’a getirildi

Avrupa’nın en büyüğü! Dev kargo uçağıyla Erzurum’a getirildi

Bidon bidon doldurup eve götürüyorlar: Demiri bile eritiyor

Bidon bidon doldurup eve götürüyorlar: Demiri bile eritiyor

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Dünya yeni varyantı konuşuyor! BioNTech'ten ilk açıklama

Dünya yeni varyantı konuşuyor! BioNTech'ten ilk açıklama

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Erdoğan İzmir'e stadyum müjdesi! Adını da duyurdu

Erdoğan İzmir'e stadyum müjdesi! Adını da duyurdu

Dehşete düşüren anlar! Küçük çocuk okul servisinin altında kaldı

Dehşete düşüren anlar! Küçük çocuk okul servisinin altında kaldı

"En tehlikeli" varyant sonrası flaş karar! Uçuşlar duracak

"En tehlikeli" varyant sonrası flaş karar! Uçuşlar duracak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.