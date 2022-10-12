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VPN nasıl kurulur? MacOS ve Windows işletim sistemlerinde VPN kurulumu nasıl yapılır?

12.10.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenli bir bağlantı kurmak, farklı bir konumdaki ağa bağlanmak, uzaktan çalışmak ve daha birçok sebep sizi VPN nasıl kurulur sorusuna yönlendirebilir. MacOs ve Windows bilgisayarlarda VPN kurulumu farklı adımları beraberinde getirir. MacOS ve Windows bilgisayarlar için VPN kurulumu adımlarını anlattık.

VPN nasıl kurulur? MacOS ve Windows işletim sistemlerinde VPN kurulumu nasıl yapılır?

Bir VPN bağlantısını yapılandırırken karşınıza farklı seçenekler çıkar. Kullandığınız cihaza ve kullanacağınız VPN türüne göre bu seçenekler değişkenlik gösterebilir. MacOS ve Windows için VPN kurulumu nasıl yapılır?

VPN nasıl kurulur?

VPN, 'Sanal Özel Ağ' olarak açıklanır. IP adresinizi gizlemenize imkan tanıyan bu özel ağ bağlantısı, coğrafi konuma ya da operatöre bağlı olarak kısıtlanmış ya da engellenmiş olan içeriklere rahatça erişebilmenizi sağlar. VPN ağı kurulumu MacOS ve Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda değişkenlik gösterir.

MacOS'ta VPN nasıl kurulur?

MacOS VPN kurulumu adımları şunlardır:

  • Apple logosunun olduğu menüye girin.
  • 'Sistem Tercihleri” seçeneğine dokunun.
  • 'Ağ' bölümüne tıklayın.
  • '+ ekle' butonuna tıklayın.
  • Ara yüzey seçme butonuna tıkladıktan sonra açılan menüden VPN'yi seçin.
  • VPN türü ve istenen diğer gerekli bilgileri girdikten sonra 'OK'a tıklayarak kurulum işlemini tamamlayabilirsiniz.

Windows'ta VPN nasıl kurulur?

Windows VPN kurulumu adımları şunlardır:

  • Windows arama bölümünden yazıp bularak 'Yapılandırma' sekmesini açın.
  • 'Ağ ve İnternet' bölümüne tıklayın.
  • Soldaki menüde yer alan VPN seçeneğine dokunun.
  • Üstte yer alan '+' işareti ile birlikte bulunan 'VPN bağlantısı ekle' seçeneğine tıklayın.
  • VPN sağlayıcısı, sunucu adı adresi gibi istenen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girin.
  • 'Kaydet' e basıp onayladıktan sonra kurulum işleminiz gerçekleşmiş olur. Bağlantınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

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