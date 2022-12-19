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Vücuduna yayılan binlerce voltluk elektrik ondan tüm uzuvlarını aldı! Ama canını değil...

19.12.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venezuela'da yaşayan 48 yaşındaki Elvis Sanabria'nın hayatı, iki yıl önce çalışırken vücudundan 14.000 volt elektrik geçmesiyle tamamen değişti. Korkunç kazada meslektaşları hayatlarını kaybetse de, Elvis hayatta kalmayı başardı ama bu elim kaza, ondan tüm uzuvlarını almıştı.

Vücuduna yayılan binlerce voltluk elektrik ondan tüm uzuvlarını aldı! Ama canını değil...

Nisan 2020'de Venezuelalı Elvis ve meslektaşları bir yeraltı suyu kuyusunda çalışırken yanlışlıkla bir yüksek voltaj kablosuna temas ettiler. Şok, birlikte çalıştığı iki kişiyi öldürdü. Kendi hayatını kurtarabildiği için şanslı olmasına rağmen, Elvis çok büyük bir bedel ödedi. Çünkü kazadan sonra her iki bacağının ve her iki kolunun kesilmesi gerekti.

0_Elvis-Sanabria (1)

Her iki kolu dirseğin üzerine, her iki bacağı da diz üstüne kadar kesildi. Elvis'in gövdesi, onu iyileşmek ve yeni ihtiyaçlarına uyum sağlamak için uzun bir yola çıkmak zorunda bırakan şok nedeniyle acı verici görünen yaralar aldı.

BAĞIŞ TOPLANIYOR

0_Elvis-Sanabria (2)

O zamandan beri kendisi için bir bağış hesabı kuruldu. Ayrı bir bağış toplama etkinliği de, bu yılın Temmuz ayında düzenlendi ve Elvis toplam 49 bağış aldı. Elvis, üzerine bir forklift düştüğünde üç uzuvunu kaybeden Loren Schauers'ın da dikkatini çekti. Loren internette önemli bir ses haline geldi ve Elvis hakkında nazik bir mesaj yayınladı.

ONUN DA DİKKATİNİ ÇEKTİ

1_Elvis-Sanabria

Instagram hikayesinde Venezuelalı adamın bir fotoğrafını paylaştı ve "Merhaba millet, o Elvis Sanabria, yardımınıza ihtiyacı var! Sahip olduklarıyla yapabildiklerine bir bakın! Bu adama çok ihtiyaç duyduğu protezleri sağlayabilmek için ona biraz destek gösterelim." diye çağrıda bulundu.

OLAĞANÜSTÜ BİR ÇÖZÜM BULDU

VİD

Loren daha sonra Elvis'in direnç bantlarıyla egzersiz yaptığı ve yemeye inanılmaz şekilde adapte olduğu bir video yayınladı. Üçüncü video, Elvis'in plastik bir şişenin üst yarısını kolunun geri kalan kısmına yerleştirdiği ve ona bir kaşık taktığı anlaşılan olağanüstü yeme çözümünü gösteriyordu.

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elektrik kaza

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