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Vücut modifikasyonu hayranı olan sanatçı, görüntüsünü değiştirmek için servet harcadı! Görenler inanamadı

07.01.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ‘Black Depression’ adıyla paylaşımlar yapan Alman vücut modifikasyon sanatçısını görenler inanamıyor. İnsandışı deneyime erişmek için yıllar içinde vücudunda değişiklikler yaptırdığı dile getiren sanatçının kulak kıkırdağını aldırması, gözbebeklerine dövme yaptırması ve dilini ortadan ikiye ayıracak şekilde bölmesi sadece prosedürlerinden birkaçı.

Vücut modifikasyonu hayranı olan sanatçı, görüntüsünü değiştirmek için servet harcadı! Görenler inanamadı

Sosyal medyada ‘Black Depression’ adıyla tanınan Alman vücut modifikasyonları sanatçısı, mümkün olduğunca insandışı deneyim yaşamak için herkes farklı olmaya yemin etti. Yüzüne bir yapboz dövmesi yaptırarak dönüşümüne başladığını ifade eden sanatçı, yıllar içindeki değişimi için 12 bin sterlin (yaklaşık 225 bin TL) harcadı.

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“BEDENİMİ YENİDEN YARATIYORUM”

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Dünyadaki farklı vücut modifikasyonu sanatçılarını takip ettiğini dile getiren ‘Black Depression’ lakaplı fenomen, yüzündeki yapboz dövmesini göz bebeklerini siyah mürekkeple boyarak değiştirdi. Kulağının kıkırdaklarını aldıran sanatçı, kulak memesi ve burun deliklerini piercing için delirdi. Yüzlerce piercinge sahip olan sanatçı aynı zamanda kulak memesi ve burun deliklerini gerdirerek kendisine yeni bir alan açtığını söyledi.

Titanyumla kaplanan iki sıradışı dişe sahip olan sanatçı, “Vücut modifikasyonu beni uzun yıllardır büyüledi. Kişisel olarak isteklerimi yerine getiriyorum. Başkalarının ne düşündüğü umrumda değil. Bedenimi istediğim gibi yaratabiliyor ve değiştirebiliyorum. Diğer birçok insan gibi trendi takip etmiyorum. Onları kendim yaratıyorum.” dedi.

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