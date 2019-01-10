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Vurgun dizisi ne zaman başlıyor? Vurgun 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 10.01.2019 21:12 | Son Güncelleme

Erkan Petekkaya ve Deniz Çakır'ın başrollerinde oynadığı Fox TV'nin iddialı dizisi Vurgun'un 1. bölümünden yeni fragman yayınlandı.

Vurgun dizisi ne zaman başlıyor? Vurgun 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Altan Dönmez'in yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdur’un kaleme aldığı ‘’Vurgun” dizisi, 10 yıl sonra komadan uyanan Kemal'in eşi ve Reyhan’ın hikayesini anlatıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Deniz Çakır, Emre Kınay’ın yanı sıra Begüm Birgören, Cemal Toktaş, Altan Erkekli, Aliye Uzunatağan, İnanç Konukçu, Mehmet Bozdoğan, Berna Koraltürk, Filiz Ahmet ve Cenk Kangöz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

On yıl sonra komadan uyanan Kemal'in hikayesini konu alan Vurgun dizisi Ocak ayının son haftasında Fox TV'de yayınlanmaya başlayacak.

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