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Wanda Nara'dan at üzerinde çıplak poz

05.12.2020 10:17 | Son Güncelleme:
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PSG forması giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medyada yaptığı paylaşımla sınırları adeta yıktı geçti. Ünlü model atın üzerinde çırılçıplak poz verdi.

Instagram'da 7.2 milyon takipçisi bulunan Nara, bir gün arayla iki benzer fotoğrafı paylaştı.

Wanda Nara

İlk paylaştığı fotoğrafta atın yanında yarı çıplak poz veren Nara, bir diğer fotoğrafında ise çok daha cesur davrandı ve atın üstünde çırılçıplak bir şekilde kamera karşısına geçti.
Nara'nın cesur paylaşımları yüz binlerce beğeni alırken, takipçileri fotoğraflara binlerce de yorum yazdı.
Efsane futbolcu Maradona'nın ölümünün ardından Arjantinli aktris Mirtha Legrand, Wanda Nara ile Maradona'nın iki yıl önce bir otel odasında sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiği iddiasını yeniden gündeme taşımış ve tüm dünyayı şaşkına çevirmişti.
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