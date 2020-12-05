Wanda Nara'dan at üzerinde çıplak poz

Instagram'da 7.2 milyon takipçisi bulunan Nara, bir gün arayla iki benzer fotoğrafı paylaştı.

Wanda Nara

İlk paylaştığı fotoğrafta atın yanında yarı çıplak poz veren Nara, bir diğer fotoğrafında ise çok daha cesur davrandı ve atın üstünde çırılçıplak bir şekilde kamera karşısına geçti.

Nara'nın cesur paylaşımları yüz binlerce beğeni alırken, takipçileri fotoğraflara binlerce de yorum yazdı.