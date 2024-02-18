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  4. Wanda Nara iç çamaşırlarıyla yatakta poz verince... "Icardi neden üzgün?"

Wanda Nara iç çamaşırlarıyla yatakta poz verince... "Icardi neden üzgün?"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.02.2024 10:19 | Son Güncelleme:
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Mauro Icardi'nin maçlardaki performansı kadar özel hayatı da gündeme geliyor. Son olarak Icardi'nin eşi Wanda Nara yatakta iç çamaşırlarıyla poz verince Galatasaraylılar Wanda Nara'yı soru yağmuruna tuttu. Onlarca kişi tek bir soruyu merak etti: "Icardi neden üzgün?"

Wanda Nara iç çamaşırlarıyla yatakta poz verince... "Icardi neden üzgün?"

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi şu sıralar sosyal medyada sessiz. Mauro Icardi'nin Sparta Prag maçının ardından paylaşım yapmaması da gözlerden kaçmadı.

İddialara göre futbolcunun moralsizliğinin altında eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar var. Wanda Nara ise sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyor.

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İddialı seçim! 'Yıllar geçtikçe güzelleşiyor' İddialı seçim! 'Yıllar geçtikçe güzelleşiyor'

Son olarak yatakta tangasıyla poz veren Wanda Nara'ya Galatasaraylılar soru yağmuruna tuttu.

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Wanda Nara'nın iddialı pozlarına binlerce yorum yağarken yorumlarda tek bir tema vardı. Wanda Nara'ya herkes "Icardi neden üzgün?" diye sordu.

Bazı takipçiler ise "Icardi'yi üzme yenge" yorumlarında bulundu.

İddialar ve yorumlardan sonra Wanda Nara kocasının pozlarını da paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara sosyal medya
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