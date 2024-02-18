Wanda Nara iç çamaşırlarıyla yatakta poz verince... "Icardi neden üzgün?"

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi şu sıralar sosyal medyada sessiz. Mauro Icardi'nin Sparta Prag maçının ardından paylaşım yapmaması da gözlerden kaçmadı.

İddialara göre futbolcunun moralsizliğinin altında eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar var. Wanda Nara ise sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyor.

Son olarak yatakta tangasıyla poz veren Wanda Nara'ya Galatasaraylılar soru yağmuruna tuttu.



Wanda Nara'nın iddialı pozlarına binlerce yorum yağarken yorumlarda tek bir tema vardı. Wanda Nara'ya herkes "Icardi neden üzgün?" diye sordu.

Bazı takipçiler ise "Icardi'yi üzme yenge" yorumlarında bulundu.

İddialar ve yorumlardan sonra Wanda Nara kocasının pozlarını da paylaştı.







