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Wanda Nara, Icardi ile ayrıldıklarını sosyal medyadan duyurdu: Mauro ile aile olmaya devam edeceğiz

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
10.07.2024 23:08
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Ünlü futbolcu Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara eşini takipten çıkarmıştı. Büyük aşkın bitip bitmediğini herkes merak ediyordu. Wanda Nara sessizliğini bozdu ve ayrılık iddialarını sosyal medya hesabından doğruladı. Wanda yaptığı açıklamada ayrılığı resmen açıklayarak, "Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum" ifadelerini kullandı.

Wanda Nara, Icardi ile ayrıldıklarını sosyal medyadan duyurdu: Mauro ile aile olmaya devam edeceğiz

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara çifti sosyal medyada ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Dış basına yansıyan iddialara göre Nara, başarılı futbolcuya boşanma davası açtı. Gündemden düşmeyen boşanma haberlerinin ardından, Wanda Nara sessizliğini bozarak ayrılığı doğruladı.

Maxi Lopez ile 2008 yılında evlenen Wanda Nara eşini, Mauro Icardi ile aldatmıştı. Lopez'den boşanan Wanda Nara ardından Mauro Icardi ile hayatını birleştirmişti. Icardi ile ilk tanıştığında Maxi Lopez ile evli olan ve üç çocuk doğuran Nara, daha sonra Lopez'den boşanarak çocuklarının velayetini almıştı. Boşanmanın ardından ünlü futbolcuyla ilişkisi başlayan Wanda, Mauro'dan iki çocuk sahibi olmuştu.

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EŞİNİ TAKİPTEN ÇIKTI!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kariyerinin yanı sıra eşi Wanda Nara ile sık sık gündeme geliyordu. Son olarak 37 yaşındaki Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde Icardi'yi sosyal medya üzerinden takipten çıktı. Ünlü ismin bu hamlesi Arjantin basınında boşanacakları yönünde iddiaların çıkmasına sebep oldu.

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Daha önce bir çok kez ayrılıp barışan çift için yeni bir iddia ortaya atıldı.Boşanacakları iddialarını Wanda Nara sosyal medya hesabından doğruladı.

"MAURO İLE AİLE OLMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Nara ayrılığı şu sözlerle duyurdu;

"Televizyonda veya internetteki gerçek olmayan şeyleri görmem gerekiyor. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu, kötülüğün ve kim olduğumun bir parçası. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok, bizim ilişkimiz her zaman dışarıdan görünenden daha güçlü. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla. Saygınız için teşekkürler.”


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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Mauro Icardi galatasaray
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