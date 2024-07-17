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  4. Wanda Nara ile Icardi ayrılığı çok konuşuldu! İhanet iddialarına daha fazla sessiz kalamadı

Wanda Nara ile Icardi ayrılığı çok konuşuldu! İhanet iddialarına daha fazla sessiz kalamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.07.2024 07:29
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Galatasaray'ın golcüsü Icardi ile eşi Wanda Nara son dönemde gündemden düşmüyor. Ayrılık iddiaları ile gündeme gelen ünlü çiftin arasına üçüncü kişilerin girdiği söylendi. Icardi'nin kendisini aldattığı kadının eski sevgilisi olan L-Gante isimli rapçi ile görüntülenen ve aşk dedikodularına karışan Wanda Nara daha fazla sessiz kalamadı...

Wanda Nara ile Icardi ayrılığı çok konuşuldu! İhanet iddialarına daha fazla sessiz kalamadı

MYNET- Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kariyerinin yanı sıra eşi Wanda Nara ile sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden açıklama yapan Wanda Nara, Icardi ile ayrılacaklarını dile getirmiş ve 'Mauro ile aile olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullanmıştı.

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'GECE KULÜBÜNDE GÖRÜLDÜLER' İDDİASI

Wanda Nara ile Icardi'nin arasına üçüncü kişilerin girdiği söylendi. Wanda Nara'nın bir zamanlar Icardi'nin kendisini aldattığı China Suarez'in eski sevgilisi L-Gante ile bir gece kulübünde birlikte görüntülendiği iddia edildi.

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Daha önce çıkan haberlere rağmen boşanmalarıyla ilgili çıkan ihanet iddialarını yalanlayıp "üçüncü şahıslar yok" diyen Wanda Nara yöneltilen bir soruya daha yanıtsız kalamadı.

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İDDİALARI YALANLADI

L-Gante hakkındaki soruları neden yanıtlamadığı sorulan Wanda Nara "Açıklığa kavuşturulacak bir şey yok, çok fazla yalan söylendi, o benim arkadaşım." açıklamasında bulundu. Sözlerine "Aynı müzik şirketiyle çalışıyoruz." şeklinde devam eden isim yine iddiaları sonuna kadar yalanladı.

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Wanda Nara icardi
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