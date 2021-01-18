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WAP klibiyle olay yaratmıştı! Cardi B işleri büyütüyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 18.01.2021 10:14 | Son Güncelleme:
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WAP klibiyle olay yaratmıştı! Cardi B işleri büyütüyor

Sansasyonel şarkıcı Cardi B, şarkıcılıktaki başarısını oyunculukta da sürdürmek istiyor. Paramount Pictures yeni komedi filmi Assisted Living’in başrolü için Cardi B ile el sıkıştı.

Cardi B ilk başrol deneyimi için Paramount Pictures’ın komedi projesi Assisted Living’de boy gösterecek. Variety’de geçen habere göre; Assisted Living için “Tootsie” “Sister Act” ve “Mrs. Doubtfire” gibi klasik komedi filmleri gibi ama onlardan daha gürültülü olacağı söyleniyor. Cardi B’yi dolandırıcı Amber rolünde izleyeceğiz. "This Is Us" yazarı Kay Oyegun'un kaleme aldığı hikâyenin haklarını Paramount Pictures, 2019 yılında satın aldı. Filmin yapımcıları arasında Temple Hill ve Stephen Love yer alıyor.

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Kay Oyegun tarafından kaleme alınan hikâye, bir soygun ters gittiği için başı belaya giren küçük çaplı bir dolandırıcının başına gelenleri konu alıyor. Polislerden ve eski ortaklarından kaçarken, saklanacak bir yer bulmakta zorlanır. Seçenekleri tükenmekte olan Amber, yaşlı bir kadın kılığına girer ve kimsenin bakmayacağı tek yer olan görüşmediği büyükannesinin bakım evinde saklanır.

Cardi B’nin başrolünü üstlendiği filmin oyuncu kadrosu henüz belirsizliğini korusa da ödüllü şarkıcının performansı şimdiden merak konusu.

CARDİ B KARİYERİ

"Bodak Yellow", "I Like It" ve "WAP" gibi hitlerin arkasındaki Grammy ödüllü sanatçı Cardi B, ilk uzun metrajlı filmini Jennifer Lopez, Constance Wu ve Keke Palmer'la birlikte 2019 suç draması "Hustlers" ile yaptı. Wall Street'teki zengin müşterileri karşısında masaları çeviren striptizciler. Ayrıca Universal'in "Hızlı ve Öfkeli" serisinin bir sonraki filmi olan "F9" da bir rol aldı.

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