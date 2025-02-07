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  4. Washington'da kilisede garip anlar: Sırasından bir anda kalkıp ayin sırasında rahibe saldırdı! Kimse bunu beklemiyordu

Washington'da kilisede garip anlar: Sırasından bir anda kalkıp ayin sırasında rahibe saldırdı! Kimse bunu beklemiyordu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.02.2025 09:35
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Washington eyaletine bağlı Spokane kentinde bir rahibin kalabalık bir cemaatin önünde dua ve ayin yaparken saldırıya uğramasının ardından bir adam tutuklandı. Polisler olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Saldırganın henüz cezası kesinleşmedi.

Washington'da kilisede garip anlar: Sırasından bir anda kalkıp ayin sırasında rahibe saldırdı! Kimse bunu beklemiyordu

MYNET|DIŞ HABERLER Washington eyaletine bağlı Spokane kentinde Our Lady of Lourdes Katedrali'nin papazı Peder David Gaines, ayini sırasında dua ederken bir adam sırasından kalkarak sunağa doğru hareketlendi. Birkaç dakika sonra ise adam yere düşmeden önce rahibe saldırdığı görüldü.

DİĞERLERİNİ KORKUTTU

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Saldırı kilisede bulunanları korkutmaya yetti. Saldırıdan kısa bir süre sonra hizmet katılımcılarının adamı çevrelediği görüldü. Gaines saldırganın üstüne çıkıp onu etkisiz hale getirmeyi başardı. Diğer kilise personeli araya girip rahibe yardım etmeden önce ikili birkaç saniye güreşti.

İKİSİ DE İYİ DURUMDA

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Gaines saldırıda yaralanmadı. Saldırının ardından kilise Facebook sayfasında, "Peder Gaines ve Piskopos Daly ikisi de iyi durumda. Tüm endişeleriniz için teşekkür ederim ve bu akşamki Novena'ya tekrar katıldığınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Connall daha sonra yerel televizyon kanalı KREM'e saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Motivasyonu ne olursa olsun iyi değildi. Onun gerçekten bir şifaya ihtiyacı var. Gerçekten sıkıntılı bir olay yaşadık" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Papaz Washington
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