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Wasp Network’ten Penélope Cruz’lu kare

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 30.07.2019 12:36 | Son Güncelleme

Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan için yarışacak olan Olivier Assayas imzalı, Kübalı casusların hikâyesini anlatan Wasp Network’ten ilk görsel yayınlandı.

Wasp Network’ten Penélope Cruz’lu kare

Clouds of Sils Maria, Double Vies ve Personal Shopper gibi filmlerle Avrupa Sinemasının önde gelen isimlerinden biri olan Olivier Assayas’ın son şahanesi Wasp Network’ten ilk fotoğraf ortaya çıktı. Senaryosunu da Assayas’ın yazdığı film, Fernando Morais‘in 2011 yılında yayımlanan The Last Soldiers of the Cold War: The Story of the Cuban Five (Soğuk Savaş’ın Son Askerleri: Küba Beşlisi’nin Hikayesi) isimli romanından beyaz perdeye uyarlandı.

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Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Wagner Moura, Gael García Bernal ve Ana de Armas gibi yıldız isimlerin başrollerini üstlendiği film, 76. Venedik Film Festivali’nde gösterilecek. Zengin oyuncu kadrosuyla şimdiden beklentileri bir hayli yükselten film, 90’lı yıllarda ABD’de casusluk nedeniyle tutuklanan beş Kübalı’nın gerçek hikayesini anlatacak.

Senaryosunu ve yönetmenliğini Fransız isim Olivier Assayas’ın üstlendiği Wasp Network, bu sene Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan için yarışacak. Film için belirtilmiş bir vizyon tarihi henüz açıklanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Wasp Network Penélope Cruz Venedik Film Festivali Olivier Assayas The Last Soldiers of the Cold War: The Story of the Cuban Five

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