Whatsapp’tan yepyeni bir hizmet: Whatsapp işletme hesabı

Whatsapp işletme, uygulamanın işletme sahipleri için geliştirdiği bir özelliktir. Bu yepyeni ve kullanışlı özellik hakkında tüm merak ettiklerinizi bu yazımızda sizin için derledik. Gelin hep birlikte bu eşsiz uygulamayı inceleyelim.

Whatsapp İşletme Hesabı Özelliği Nedir?

Whatsapp Business ya da diğer adıyla işletme hesabı, adından da anlaşıldığı gibi işletme sahibi kişiler için oluşturulmuş bir özelliktir. Bu özellik, işletme sahiplerinin müşterileri ile daha hızlı ve yakından iletişim kurmalarını sağlar. Uygulama, işletme özelliğini kişisel telefonunuza indirerek hem iş hem de özel Whatsapp hesabınızı tek bir telefon üzerinden yönetebilme şansı tanır. İstenirse bir işletme hesabını Whatsapp Business çoklu kullanım özelliği ile başka cihazlarda eş zamanlı yönetmeye de fırsat verir. Böylece müşterilerle kurulan iletişim tek bir kişi üzerinden yapılmak durumunda kalmaz.

Doğrulanmış Hesap Nedir? Ne İşe Yarar?

Özellikle müşteri iletişimini destekleyen ve geliştiren bu uygulama, ödemesi alınan görüşmeler, onay bekleyen ödemeler ya da yeni müşteri gibi durumları takip etmenizi sağlayan etiketleme özelliği ile sizleri işinize daha hakim kılar. İşletmelerin doğrulanmış hesap özelliği de vardır. Doğrulanmış hesap, kurallara uyulduğu ve gerçek bir iş sürdürdüğü tespit edilen işletme hesaplarına verilir. İşletme hesabı açtıktan sonra Whatsapp, hareketlerinizi bir süre izlemeye alır ve ancak belli bir süreden sonra size doğrulanmış hesap hakkını tanır. Whatsapp, bu izleme süresince kural dışı bir eylem gözlemlediğinde hesabı askıya alma hakkına da sahiptir. Doğrulanmış hesap, işletme adının yanındaki yeşil bir rozet ile belirir. Bu rozete sahip olmak pekçok işletmeci sahibi için güven veren, onaylı bir işletmeye sahip olduklarını göstermek amacıyla önemli bir husustur.