Whatsapp’tan yepyeni bir hizmet: Whatsapp işletme hesabı

Whatsapp işletme, uygulamanın işletme sahipleri için geliştirdiği bir özelliktir. Bu yepyeni ve kullanışlı özellik hakkında tüm merak ettiklerinizi bu yazımızda sizin için derledik. Gelin hep birlikte bu eşsiz uygulamayı inceleyelim.
Whatsapp Business ya da diğer adıyla işletme hesabı, adından da anlaşıldığı gibi işletme sahibi kişiler için oluşturulmuş bir özelliktir. Bu özellik, işletme sahiplerinin müşterileri ile daha hızlı ve yakından iletişim kurmalarını sağlar. Uygulama, işletme özelliğini kişisel telefonunuza indirerek hem iş hem de özel Whatsapp hesabınızı tek bir telefon üzerinden yönetebilme şansı tanır. İstenirse bir işletme hesabını Whatsapp Business çoklu kullanım özelliği ile başka cihazlarda eş zamanlı yönetmeye de fırsat verir. Böylece müşterilerle kurulan iletişim tek bir kişi üzerinden yapılmak durumunda kalmaz.
Özellikle müşteri iletişimini destekleyen ve geliştiren bu uygulama, ödemesi alınan görüşmeler, onay bekleyen ödemeler ya da yeni müşteri gibi durumları takip etmenizi sağlayan etiketleme özelliği ile sizleri işinize daha hakim kılar. İşletmelerin doğrulanmış hesap özelliği de vardır. Doğrulanmış hesap, kurallara uyulduğu ve gerçek bir iş sürdürdüğü tespit edilen işletme hesaplarına verilir. İşletme hesabı açtıktan sonra Whatsapp, hareketlerinizi bir süre izlemeye alır ve ancak belli bir süreden sonra size doğrulanmış hesap hakkını tanır. Whatsapp, bu izleme süresince kural dışı bir eylem gözlemlediğinde hesabı askıya alma hakkına da sahiptir. Doğrulanmış hesap, işletme adının yanındaki yeşil bir rozet ile belirir. Bu rozete sahip olmak pekçok işletmeci sahibi için güven veren, onaylı bir işletmeye sahip olduklarını göstermek amacıyla önemli bir husustur.
İşletme hesabınızı açtıktan sonra yapmanız gereken özel bir adım yoktur. Whatsapp, bir süre için eylemlerinizi izler ve belli bir süreden sonra da işletme hesabınıza onay verir. Bu süre içinde spam ve benzeri gibi onaylanmayan eylemlerden kaçınmanız, işletme hesabınızın doğrulanma işlemini hızlandırır. Whatsapp’ın bu aşamada gözlemlediği şey gerçekten bir işletmeye sahip olup olmadığınız ve müşterilerle olan iletişiminiz olur. WhatsApp kurallarına aykırı bir şey yapmadığınız sürece işletme hesabınız için onay almak oldukça kolay bir süreçtir.
Whatsapp işletme hesabı ile kişisel hesaplar birbirinden farklı uygulamalardır. Bu iki özelliğin ayrımını yapabilmek için kişinin profilini kontrol etmeniz yeterlidir. İletişimde olduğunuz kişi eğer bir işletme hesabı ise sohbet kutusunda ‘’Resmi İşletme Hesabı’’ ibaresini görürsünüz. İletişimde olduğunuz hesap onaylanmış, gerçek bir işletme hesabı ise konu başlığının yanında yeşil onay rozeti bulunur. Henüz gerçekliği belirlenmemiş veya onay almamış işletme hesapları ise yalnızca ‘’İşletme Hesabı’’ olarak tanımlanır. Bahsedilen bu özellikler ile ne türden bir hesap ile iletişime geçtiğinizi rahatlıkla ayırt edebilirsiniz. Üstelik, onay rozetleri ile iletişimde olduğunuz hesapların hangi aşamada olduğunu da takip edebilirsiniz.
Kişisel hesabınızla açtığınız Whatsapp ve Whatsapp Business arasında birçok farklı özellik vardır. İşletme hesaplarındaki profilde kişisel hesaplara kıyasla daha fazla seçenek bulunur. Bu farklı seçenekler işletme hesabı hakkında daha detaylı bilgi vermek üzere oluşturulur. Örneğin; işletmenin konumu, iş tanımı, mail adresi gibi veriler yer alır. WhatsApp Business'ı farklı kılan en önemli özelliklerden bir diğeri de sabit telefon numarası üzerinden hesap oluşturulabilmesidir. WhatsApp Business özellikleri yalnızca bunlarla sınırlı değildir. Business hesabı ile gelen ve işletmecileri oldukça rahatlatan bir diğer özellik de otomatik cevaplamadır. İşletme sahibi ya da hesabı yöneten kişi, mesai saatleri dışında ya da müsait olmadığı zamanlarda müşterilere gönderilen otomatik mesajlar yaratabilir. Önceden belirlenen bu mesajı ve gönderilme saatlerini ayarlamak için WhatsApp’ın ayarlar kısmındaki ‘’Away Message’’ kullanabilirsiniz.
WhatsApp işletme hesabı açma işlemi, birkaç adımdan ve şarttan oluşur. Tek bir telefon üzerinden iki farklı hesap kullanabiliyor olsanız da işletme hesabı açarken farklı bir telefon numarası göstermeniz gerekir. Gerçekten bir işletmeye sahip olmanız da koşullardan biridir ve bu koşulu sağladığına dair bir belgeye sahip olmalısınız. Ardından her anlaşmada olduğu gibi tüm WhatsApp işletme hesabı özelliklerinden yararlanabilmek için uygulamanın sözleşmesini kabul etmeniz gerekir.
Tüm bu koşulları sağladıktan sonra WhatsApp Business profilinizi oluşturmaya başlayabilirsiniz. Akıllı telefonunuzun uygulama satın alma bölümünden uygulamanın adını yazarak indirebilir ve belirtilecek olan adımları takip edebilirsiniz. Bu işlemler, kişisel bir WhatsApp hesabı açmak ile aynı ilerler ve tıpkı kişisel hesabınızda olduğu gibi ücretsiz bir uygulamadır. Uygulama indikten sonra kullanım koşullarını kabul ederek bir sonraki adım olan kayıt oluşturma ekranına ulaşırsınız. Telefonunuza gelecek 6 haneli onay koduyla sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra uygulama, telefonunuzdaki bazı özelliklere ulaşmak ister. Bu adımı dilediğiniz şekilde tercih edebilirsiniz. Ardından işletme bilgilerini kaydederek WhatsApp Business hesabınızı oluşturmuş olursunuz. WhatsApp işletme hesabı açmak işte bu kadar basit.
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