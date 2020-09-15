WhatsApp Web nasıl kullanılır?

Facebook‘un 2014 yılında 19 milyar dolar ücret ödeyerek satın aldığı WhatsApp, mesajlaşma platformları arasında en çok kullanılan uygulama olma özelliğini hala koruyor. iOS ve Android platformlarında yer alan WhatsApp, eski işletim sistemleri olan BBOS ve Symbian‘dan desteğini çekmişti.

Windows ve macOS uygulamalarını da yayınlayan WhatsApp, bu sayede tüm popüler platformlarda yer almayı başarmıştı. WhatsApp’ın bir de internet tarayıcıları üzerinden kullanılabilen WhatsApp’ın Web sürümü yer alıyor. Bu haberimizde WhatsApp’ın Web sürümünün nasıl kullanıldığını sizlerle paylaşıyoruz.

WHATSAPP WEB İÇİN TEK ŞART VAR

WhatsApp’ın Web sürümü Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Safari, Brave ve Opera tarayıcılarında kullanılabiliyor. WhatsApp’ın Web sürümünü kullanmak için tek bir şart bulunuyor. O da telefonunuz ile bilgisayarınızın internet ağına bağlı olması.

Windows ve macOS uygulamaları da bulunan WhatsApp, bu platformlarda da web üzerinden çalışıyor. Tabii farklı yöntemler ile Android ve iOS’te de bu özelliği kullanabiliyorsunuz.