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Wilma Elles: Türkiye benim kaderim

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 11:40 | Son Güncelleme

10 yıl önce 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisi ile tanıştığımız güzel oyuncu ve model Wilma Elles, MAG Nisan kapağının konuğu oldu. Geçtiğimiz ay 'Yılın Annesi' seçilen güzel oyuncu kariyeri ve kendisi ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Wilma Elles: Türkiye benim kaderim

Ailesinin oyuncu olmasına karşı çıkmasına rağmen eğitimini tamamlayarak yan dal yaparak sektöre giriş yapan Elles, Türkiye’ye geliş macerasını şöyle anlatıyor:

'TÜRKİYE BENİM KADERİM'

"Mısır’da büyük bir film endüstrisini olduğunu öğrendiğim için başlangıçta planlarımı oraya gitmek üzerine kurmuştum. Mısır’a bir aylık seyahatim de olmuştu. Ancak o sırada Türkiye’den bir teklif geldi, tesadüfen. Bağlantımız Almanya’da yaşayan bir Türk üzerinden gerçekleşmişti. Olayların bu şekilde gerçekleşmesinden dolayı, Türkiye’nin benim kaderim olduğunu düşünüyorum."

'SEVİYORUM, ARZU EDİYORUM, ÖZLÜYORUM'

Aynı zamanda modellik kariyerini de başarılı bir şekilde yürüten Elles, 'Podyumda sanki kanatlarımı açıp uçuyorum. Orada beni seyredenler ile iletişim kurmak çok keyifli” diye belirtiyor. Geçmişte “Hayır” dediği projeler için şimdi “Keşke” dediğini belirten güzel oyuncu, aşk ile ilgili ilginç açıklamaları özel röportajında paylaşıyor. Aşkın hayatındaki yerini de anlatan Elles “Kalbimin tamamen boş olduğu bir an hatırlamıyorum. Kreşteyken bile birine aşıktım. Bir ağacın arkasında bana, yanağıma, bir öpücük vermişti. Seviyorum, arzu ediyorum, özlüyorum; her zaman' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
wilma Elles, magazin,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ülkenin etinden sütünden faydalanan dış mihraksın...
sen türkiyeye işi yaramaz birisin o ne olcak
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