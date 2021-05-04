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Microsoft, 5 milyon kişiye dijital eğitim verecek

04.05.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya hükümeti, Amerikan teknoloji şirketi Microsoft'un, ülkedeki 5 milyon kişiye dijital eğitim vereceğini açıkladı.

Microsoft, 5 milyon kişiye dijital eğitim verecek

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Laolu Akande, yaptığı yazılı açıklamada, hükümet ile Microsoft şirketi ortaklığında, ülkede "Dijital Beceriler Programı" başlatıldığını duyurdu.

Akande, bu program kapsamında ülkenin 6 jeopolitik bölgesinde 5 milyon Nijeryalıya dijital eğitim verileceğini kaydetti.

"YAPICI ORTAKLIKLAR ARADIĞIMIZ AKLIMIZDA"

Nijerya hükümetinin, geniş bir yönetişim alanında daha iyi sonuçlar elde etmek için yenilik ve teknolojiden yararlanmaya kararlı olduğunun altını çizen Akande, "Doğrusu, toplumlarımızın çoğunda var olan bilgi, beceri ve teknoloji açığını kapatan yapıcı ortaklıklar aradığımız aklımızda." ifadesini kullandı.

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Akande, bu proje dışında gelecek 3 yılda Microsoft'un, Nijerya'da 27 bin yeni iş kurmayı hedeflediğini belirtti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Nijerya
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