Windows 10 sıfırlama işlemi nasıl yapılır?

Microsoft, Windows 10 ile çökme sonrası format yerine PC sıfırlama özelliğini kullanıma sunmuştu. Windows 10 sıfırlama özelliği sayesinde kullanıcılar çok kolay bir şekilde sistemi sıfırlayabiliyordu. Windows DVD’si veya ISO dosyası gerektirmeden yapılan bu sıfırlama işleminde bile maalesef ki sorun çıkabiliyor.

Bu sorunlardan en sık yaşananı ise sistemi sıfırlama bölümünün yer aldığı Ayarlar uygulamasını açamamak. Peki, Ayarlar uygulaması Windows 10’da açılmıyorsa sistem nasıl sıfırlanacak? Biz de bu rehberimizde diğerlerinden farklı olarak bunu anlatıyoruz. Bu yöntem ile Windows 10’u kolayca sıfırlayabilirsiniz.

Rehberimize geçmeden önce bu işlemden geri dönüşün olmadığını bu yüzden tüm hard disklerinizde yer alan önemli verileri yedeklemeniz gerektiğini belirtelim. Aksi durumda PC’yi sıfırladıktan sonra tüm verilerinizi kaybedebilirsiniz.

Windows’u sıfırlamadan önce son güncellemelerin kurulu olduğundan da emin olun. Çünkü bazı sürümlerde maalesef ki sıfırlama ekranında takılmalar yaşanıyor. Altını çizdiklerimizi yaptığınızdan eminseniz aşağıdaki adımları izleyerek tertemiz bir kurulum yapabilirsiniz.