Wings for Life World Run başladı

2014'ten bu yana "Koşamayanlar için koşuyoruz" sloganıyla düzenlenen Wings for Life World Run, bugün gerçekleşiyor. Bir Yakalama Aracı'nın katılımcılar için finiş çizgisi olduğu, dünyanın her yerinde -hangi saat diliminde olursa olsun- aynı anda başlayan ve gelirinin % 100'ünü omurilik felcinin tedavisi için yapılan üst düzey araştırmalara aktaran Wings for Life World Run heyecanının bir parçası ol koşamayanlara umut ol.