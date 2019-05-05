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Wings for Life World Run başladı

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KANATLANDIRAN HABERLER  | 05.05.2019 11:50 | Son Güncelleme

Beklenen Wings for Life World koşusu bugün saat 14.00'te tüm dünya ile aynı anda başladı.

Wings for Life World Run başladı

2014'ten bu yana "Koşamayanlar için koşuyoruz" sloganıyla düzenlenen Wings for Life World Run, bugün gerçekleşiyor. Bir Yakalama Aracı'nın katılımcılar için finiş çizgisi olduğu, dünyanın her yerinde -hangi saat diliminde olursa olsun- aynı anda başlayan ve gelirinin % 100'ünü omurilik felcinin tedavisi için yapılan üst düzey araştırmalara aktaran Wings for Life World Run heyecanının bir parçası ol koşamayanlara umut ol.


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Anahtar Kelimeler:
redbull Wings for Life World Run

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok gereksiz bana ne abi siz orada koşarken ben evinde oturuyorum bana ne yararı var
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