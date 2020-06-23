Winona Ryder: Yönetmen ağlamam için herkesin bana hakaret etmesini istedi ama Keanu Reeves reddetti

Winona Ryder, Dracula filminin çekimlerinde Keanu Reeves’in, kendisi ağlayana kadar hakaretler yağdırmasını isteyen Francis Ford Coppola’yı reddettiğini açıkladı.

Ryder ve Reeves, Coppola’nın Bram Stoker’ın vampir hikayesine 1992’de çektiği uyarlamada başrollerde yer almıştı. Ryder, Dracula’nın başlıca kurbanı Mina Harker’ı, Reeves ise nişanlısını canlandırmıştı.

Independent'in haberine göe Ryder, Gary Oldman’ın canlandırdığı Dracula’nın bir sıçan yığınına dönüştüğü sahne çekilirken Coppola’nın kamera açısı dışında durup, ikna edici şekilde ağlayabilmesi için kendisine defalarca “Seni fahişe!” diye bağırdığını söyledi. Coppola ayrıca oyuncu kadrosundaki erkek oyuncuları da buna dahil etmeye çalışmış.

The Sunday Times’a konuşan Ryder, “Bağlamına oturtmak adına, bu sahnede ağlamam gerekiyordu. Richard E. Grant, Anthony Hopkins, Keanu, hepsi... Francis hepsine beni ağlatacak şeyler söyletmeye çalışıyordu. Ama Keanu katılmadı, Anthony de katılmadı... Zaten işe yaramıyordu. ‘Cidden mi?’ diyordum. Daha ziyade tersi bir etkisi olmuştu" dedi.