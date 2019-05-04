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Wolfenstein II ve Wargroove Game Pass’e eklendi

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TEKNOLOJİ  | 04.05.2019 09:30 | Son Güncelleme

Xbox cephesinin en güçlü kozu şüphesiz ki Game Pass sistemi. Geçtiğimiz gün Mayıs ayı Game Pass oyunlarını açıklayan Xbox ekibi, bugün de Wolfenstein II ve Wargroove oyunlarını söz verdiği gibi indirime açtı.

Wolfenstein II ve Wargroove Game Pass’e eklendi

Eğer Xbox One ve Game Pass sahibiyseniz Wolfenstein II: The New Colossus ve Wargroove oyunlarını mağazadan indirebilirsiniz. Game Pass’e ilerleyen günlerde eklenecek ve kaldırılacak olan oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bakalım bu ayın Game Pass oyunları hoşunuza gidecek mi?

Xbox Game Pass Mayıs oyunları

Wargroove (2 Mayıs 2019)
Wolfenstein II: The New Colossus (2 Mayıs 2019)
Black Desert (9 Mayıs 2019)
Surviving Mars (9 Mayıs 2019)
Tacoma (9 Mayıs 2019)
For The King (10 Mayıs 2019)
LEGO Batman 3: Beyond Gotham (16 Mayıs 2019)
The Surge (16 Mayıs 2019)

Her güzel şeyin bir de sonu var tabii ki. Bu ay içerisinde ise bazı Xbox One ve Xbox 360 oyunları ise sistemden kaldırılacak. Bu oyunlar ise aşağıda yer alıyor.

Sistemden kaldırılacak olan oyunlar

Mega Man Legacy Collection
MotoGP 17
Comic Jumper
Ms. Splosion Man
Star Wars: The Force Unleashed
Star Wars: The Force Unleashed II

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Anahtar Kelimeler:
xbox one oyun

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