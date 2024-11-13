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  4. X'i satın almıştı, bakan olduğunu oradan duyurdu! Beklenen oldu: Elon Musk artık Trump hükümetinin bakanı!

X'i satın almıştı, bakan olduğunu oradan duyurdu! Beklenen oldu: Elon Musk artık Trump hükümetinin bakanı!

13.11.2024 09:51
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Donald Trump, Elon Musk'ı Hükümet Verimliliği Bakanı olarak atadı! Seçim döneminde Trump lehine çalışmalarını sürdüren Elon Musk, hükümette de görev alacak. Dünyanın en zengin kişileri arasında gösterilen Elon Musk, Trump ile birlikte yol yürüyecek.

X'i satın almıştı, bakan olduğunu oradan duyurdu! Beklenen oldu: Elon Musk artık Trump hükümetinin bakanı!

İkinci kez ABD başkanlığı görevine gelen Trump, Elon Musk'ı bakan olarak atadı. Harris ile seçim yarışına giren Trump, bu yarışı zaferle taçlandırmıştı. Donald Trump'ın Elon Musk'ı bakan yapacağı kulislerde konuşulan iddialar arasındaydı...

ELON MUSK TRUMP HÜKÜMETİNDE BAKAN OLDU!

Elon Musk'ın Trump hükümetindeki görevi belli oldu! Çiçeği burnunda başkan Donald Trump hem Elon Musk'ı hem de Vivek Ramaswamy'yi Hükümet Verimliliği Bakanı olarak atadı...

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Bu bakanlığın kısaltması ise DOGE! İki isim birlikte çalışacak. Trump'ın Musk'ı bakan yapmasındaki ana amacın hükümet harcamalarındaki israfı önlemek olduğu da konuşular detaylar arasında.

Elon Musk görev sonrası "Bu, sistemde ve hükümet israfına dahil olanlar arasında şok dalgaları yaratacak." ifadelerini kullandı.

TRUMP, SAVURGAN HARCAMALARIN KESİLMESİNİ İSTİYOR

Donald Trump, Musk ve Ramaswamy'nin hükümet bürokrasisinin ortadan kaldırılmasının, aşırı düzenlemelerin azaltmasının, savurgan harcamaların kesilmesinin ve federal kurumların yeniden yapılandırılmasının önünü açacağını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Donald Trump
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