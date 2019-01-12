TREND

Xbox Game Pass’e yeni oyunlar eklendi

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 12.01.2019 10:58 | Son Güncelleme

Microsoft’un, Sony karşısındaki en büyük kozu olan Xbox Game Pass kullanıcı kitlesini genişletmeye devam ediyor. İşte Game Pass’e yeni eklenen oyunlar.

Xbox Game Pass’e yeni oyunlar eklendi

Microsoft bu nesilde Sony’nin oldukça gerisinde kaldı. Bu durumun birden fazla nedeni mevcut. Fakat en önemlisi Microsoft’un yanlış pazarlama politikaları diyebiliriz. Herşeye rağmen bu nesil Microsoft için bir test serüveni oldu. Çünkü ABD merkezli teknoloji devi, artık oyunları ayrı ayrı satmak istemiyor. Bunun yerine oyunculardan her ay belli bir ücret alarak, tüm oyunlara ücretsiz erişim hakkı vermek istiyor.

Nitekim bu sistemin ilk adımları da Xbox Game Pass ile atıldı. Oyun dünyasını takip edenlerin de bildiği üzere Xbox Game Pass aboneleri, her ay belirli bir ücret ödeyerek, içerisinde 200’e yakın oyun bulunan Game Pass kütüphanesine sınırsız erişim şansına sahip oluyorlar.

Microsoft her ay belli sayıda oyunu bu kütüphaneye ekleyip, bazılarını da kütüphaneden çıkartıyor. Nitekim geçtiğimiz gün 3 yeni oyun daha Xbox Game Pass kütüphanesine eklendi.

Microsoft tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada Just Cause 3 ve Aftercharge oyunlarının kütüphaneye ekleneceği belirtilmişti. Fakat sürpriz bir şekilde Ultimate Marvel vs. Capcom 3 oyunu da Game Pass kütüphanesine eklendi.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Xbox Games Pass’i daha önce hiç kullanmadıysanız, ilk bir aylık abonelik için 1TL ödemeniz yeterli oluyor. Sonrasında ise normal abonelik fiyatı olan 59TL’yi ödemek zorundasınız.

En çok izlenen DC filmleri

PARTNERBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesiBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi
LG G8’in tanıtım tarihi belli olduLG G8’in tanıtım tarihi belli oldu
Adrenalin 2019 Edition 19.1.1 ile gelen yeniliklerAdrenalin 2019 Edition 19.1.1 ile gelen yenilikler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
microsoft sony oyun

En Çok Okunan Trend Haberler

Usta oyuncunun gençlik hali herkesi şaşırttı!

Usta oyuncunun gençlik hali herkesi şaşırttı!

İstanbul'da hastanede skandal! Hastayı unuttular

İstanbul'da hastanede skandal! Hastayı unuttular

Kazancını ailesine yatırıyor! Ablasına lüks hediye

Kazancını ailesine yatırıyor! Ablasına lüks hediye

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AMD Radeon VII Benchmark sonuçları!

AMD Radeon VII Benchmark sonuçları!

Nvidia’ya göre; AMD Radeon VII berbat!

Nvidia’ya göre; AMD Radeon VII berbat!

Nokia 6.2 özellikleri nasıl olacak?

Nokia 6.2 özellikleri nasıl olacak?

Ücretsiz film izleme servisi Freedive neler sunuyor?

Ücretsiz film izleme servisi Freedive neler sunuyor?

Erotizm temalı oyun PC için de satışa sunuldu

Erotizm temalı oyun PC için de satışa sunuldu

LG G8’in tanıtım tarihi belli oldu

LG G8’in tanıtım tarihi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.