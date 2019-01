Xbox Game Pass’e yeni oyunlar eklendi

Microsoft bu nesilde Sony’nin oldukça gerisinde kaldı. Bu durumun birden fazla nedeni mevcut. Fakat en önemlisi Microsoft’un yanlış pazarlama politikaları diyebiliriz. Herşeye rağmen bu nesil Microsoft için bir test serüveni oldu. Çünkü ABD merkezli teknoloji devi, artık oyunları ayrı ayrı satmak istemiyor. Bunun yerine oyunculardan her ay belli bir ücret alarak, tüm oyunlara ücretsiz erişim hakkı vermek istiyor.

Nitekim bu sistemin ilk adımları da Xbox Game Pass ile atıldı. Oyun dünyasını takip edenlerin de bildiği üzere Xbox Game Pass aboneleri, her ay belirli bir ücret ödeyerek, içerisinde 200’e yakın oyun bulunan Game Pass kütüphanesine sınırsız erişim şansına sahip oluyorlar.

Microsoft her ay belli sayıda oyunu bu kütüphaneye ekleyip, bazılarını da kütüphaneden çıkartıyor. Nitekim geçtiğimiz gün 3 yeni oyun daha Xbox Game Pass kütüphanesine eklendi.

Microsoft tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada Just Cause 3 ve Aftercharge oyunlarının kütüphaneye ekleneceği belirtilmişti. Fakat sürpriz bir şekilde Ultimate Marvel vs. Capcom 3 oyunu da Game Pass kütüphanesine eklendi.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Xbox Games Pass’i daha önce hiç kullanmadıysanız, ilk bir aylık abonelik için 1TL ödemeniz yeterli oluyor. Sonrasında ise normal abonelik fiyatı olan 59TL’yi ödemek zorundasınız.

