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Xbox One için klavye ve mouse desteğini açıkladı

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TEKNOLOJİ  | 19.04.2019 09:16 | Son Güncelleme

Xbox One’da PC rahatlığında The Sims 4 deneyimi için geri sayım başladı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar.

Xbox One için klavye ve mouse desteğini açıkladı

EA’nin sevilen oyun serisi olan The Sims, son olarak yeni nesil konsollara The Sims 4 ile çıkışını gerçekleştirmişti. Uzun süredir güncellenemeyen The Sims 4 için bugün büyük çaplı bir güncelleme duyuruldu. The Sims 4’ün 1.14 sürüm numaralı güncellemesi ile oyuna klavye ve mouse desteği ekleniyor.

Bildiğiniz gibi Xbox One‘a son gelen güncelleme ile klavye ve mouse desteği eklenmişti. Ancak Microsoft bu desteğin tüm oyunları kapsamayacağını sadece geliştirici sunarsa kullanabileceğini belirtmişti.

EA, The Sims 4 1.14 güncellemesi ile Xbox One’ın klavye ve mouse desteğinden yararlanmak için kolları sıvadı. Klavye ve mouse ile gamepad’e göre açık ara daha iyi oynan The Sims serisi, artık Xbox One’da PC rahatlığında bir deneyim sunacak.

Bu güncellemenin çok yakında indirime sunulması bekleniyor. Eğer elinizdeki klavye ve mouse Xbox One ile uyumlu ise The Sims 4’ü bu donanımlarınız ile oynayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
xbox one The Sims 4 oyun

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