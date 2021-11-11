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Xiaomi 11T incelemesi: Xiaomi'nin Android amiral gemisi!

11.11.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekran detaylarından pil detaylarına kadar pek çok dikkat çeken özelliği bulunan Xiaomi 11T, yeni bir Android amiral gemisi telefon almayı düşünenler için ciddi bir aday olabilir.

Xiaomi 11T incelemesi: Xiaomi'nin Android amiral gemisi!

Sizin de bildiğiniz gibi, son dönemde çıkan telefonlarda, ekran tazeleme ve dokunmatik örnekleme değerlerinde artışlar söz konusu. Bu artış, 11T için de geçerli.

Xiaomi 11T'nin ekranı, 120 Hz ekran yenileme hızı sunabiliyor. Dokunmatik örnekleme hızı ise 480 Hz.

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Xiaomi 11T’nin ekranı, hem iç hem de dış mekân kullanımlarında, e kitap okumak, oyun oynamak gibi farklı amaçlar için yeterli performans sunabiliyor. Ekranda HDR10+ desteği var, 1000nit parlaklık değeri sayesinde ise görüntüleme performansı gözlenebiliyor.

XIAOMI 11T'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 11T, MediaTek’in Dimensity 1200-Ultra işlemcisiyle geliyor. Ülkemizde MediaTek işlemcilere dair teknolojiseverlerin bir takım endişeleri olabiliyor, bu bilinen bir şey. Peki performans nasıl diye soracak olursanız, gerek arayüz performansı, gerek uygulama, gerekse de oyun çalıştırma performanslarında bir sorunla karşılaşmadık.

Xiaomi 11T Pro ve 11T ön inceleme!Xiaomi 11T Pro ve 11T ön inceleme!

Dimensity 1200-Ultra, yakın zamanda görücüye çıkan bir ürün. Akıllı telefonlarda 120Hz ekranlardan yapay zekâ destekli 108MP kameralara, 67W kablolu hızlı şarja kadar pek çok fonksiyonun stabil çalışmasına imkân sunuyor.

6nm olarak üretilen ve 3GHz’a kadar çalışma hızı sunabilen bu işlemciye 11T'de 8GB RAM ve 256GB dahili depolama eşlik ediyor.

Performansına örnek olması açısından söyleyelim, bu telefonda Call of Duty Mobile, HD grafik paketini de indirerek oynanabiliyor.

KAMERA

108MP kamera, f1.75 açıklık değerine sahip ve düşük ışıklı ortamlarda da fotoğraf ve videolar çekmenize imkân sunuyor. 8MP ultra geniş açılı kamera ve 5MP telemakro kamera sayesinde çekim konusunda diğer ihtiyaçlar karşılanabiliyor.

Kameraların özellikle gün ışığı performansını beğendik. Video tarafına bakıldığında, 4K 30FPS ve 1080p 60FPS gibi seçenekler var. Bir diğer dikkatimizi çeken mod ise, çift video modu oldu. Bu modu aktifleştirdiğinizde, aynı anda ön ve arka kamerayla çekimler yapabiliyorsunuz.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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