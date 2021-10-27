HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE Türkiye'de! İşte fiyatları

Xiaomi 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE Türkiye'de! İşte fiyatları

27.10.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, Xiaomi 11T ve 11T Pro ile birlikte Xiaomi 11 Lite 5G NE akıllı telefon modelini Türkiye'de piyasaya sürdü. Xiaomi 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE'nin Türkiye fiyatları da açıklandı. İşte Xiaomi 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE'nin fiyatları ve özellikleri.

Xiaomi 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE Türkiye'de! İşte fiyatları

Xiaomi Mi 11T serisi ve serinin kardeş modeli Xiaomi 11 Lite 5G NE, geçtiğimiz dönemde yurt dışında görücüye çıkan Xiaomi markalı akıllı telefon modellerinden bazılarıydı. Xiaomi'nin yeni akıllı telefonları Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro ve Xiaomi 11 Lite 5G NE akıllı telefon modellerinin artık resmen yeni bir durağı daha var: O da Türkiye.

XIAOMI 11T, 11T PRO VE 11 LİTE 5G NE TÜRKİYE'YE GELDİ

Xiaomi Türkiye, yeni akıllı telefonları ülkemizde piyasaya sürdü. Telefonların piyasaya çıkmasıyla fiyatları da belli oldu. Xiaomi 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE'nin fiyatları şöyle:

XIAOMI 11T'NİN FİYATI

8 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 7.499 TL

XIAOMI 11T PRO'NUN FİYATI

8 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 8.499 TL
12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 8.999 TL

Redmi’nin yeni akıllı saati uygun fiyatlı olacakRedmi’nin yeni akıllı saati uygun fiyatlı olacak

XIAOMI 11 LITE 5G NE'NİN FİYATI

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 5.299 TL
8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 5.699 TL
8 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 5.999 TL

XIAOMI 11T, 11T PRO VE 11 LITE 5G NE'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Xiaomi'nin Türkiye'ye gelen yeni akıllı telefon modelleri aynı anda tanıtılsalar da birbirinden farklı özelliklere sahipler.

Xiaomi 11T serisi

XIAOMI 11T'NİN ÖZELLİKLERİ

  • Ekran: 120 Hz, 6,67 inç AMOLED, Full HD+
  • İşlemci: MediaTek Dimensity 1200 Ultra, 6nm
  • Kamera: 108 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP telemakro kamera
  • Ön Kamera: Nokta çentiğe yerleştirilmiş 16 MP ön kamera
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Dahili depolama: 128/256 GB
  • Batarya: 67W hızlı şarj destekli 5.000 mAh
  • İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzü
  • Bağlantı: USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, NFC, Kavisli yan parmak izi

XIAOMI 11T PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

  • Ekran: 120 Hz, 6,67 inç AMOLED, Full HD+
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888, 5nm
  • Kamera: 108 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP telemakro kamera
  • Ön Kamera: Nokta çentiğe yerleştirilmiş 16 MP ön kamera
  • Bellek: 8/12 GB RAM
  • Dahili depolama: 128/256 GB
  • Batarya: 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh
  • İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzü
  • Bağlantı: USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, NFC, Kavisli yan parmak izi

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 12 için tarih sızdırıldıXiaomi 12 için tarih sızdırıldı

XIAOMI 11 LITE 5G NE'NİN ÖZELLİKLERİ

  • Ekran: 90 Hz, 6.55 inç AMOLED, Full HD+
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G 5G
  • Kamera: 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP telemakro kamera
  • Ön kamera: 20 MP ön kamera
  • Bellek: 6/8 GB RAM
  • Dahili depolama: 128/256 GB
  • Batarya: 33W hızlı şarj destekli 4.250 mAh
  • İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzü
  • Bağlantı: USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, NFC
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldularSular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldular
PARTNEREşinin ihanetiyle sarsılan Berdan Mardini, yaşadıklarını birer birer anlattıEşinin ihanetiyle sarsılan Berdan Mardini, yaşadıklarını birer birer anlattı
Redmi’nin yeni akıllı saati uygun fiyatlı olacakRedmi’nin yeni akıllı saati uygun fiyatlı olacak
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Vahşetin görüntüsü! Boğazını kesmeye çalışırken yakalandı

Vahşetin görüntüsü! Boğazını kesmeye çalışırken yakalandı

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Olay yaratan açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

Olay yaratan açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

Erdoğan'dan sert tepki: Benim kitabımda geri adım atmak yok

Erdoğan'dan sert tepki: Benim kitabımda geri adım atmak yok

Komandolar 'girilmez' denilen bölgeye girdi

Komandolar 'girilmez' denilen bölgeye girdi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.