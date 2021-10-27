Xiaomi 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE Türkiye'de! İşte fiyatları

Xiaomi Mi 11T serisi ve serinin kardeş modeli Xiaomi 11 Lite 5G NE, geçtiğimiz dönemde yurt dışında görücüye çıkan Xiaomi markalı akıllı telefon modellerinden bazılarıydı. Xiaomi'nin yeni akıllı telefonları Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro ve Xiaomi 11 Lite 5G NE akıllı telefon modellerinin artık resmen yeni bir durağı daha var: O da Türkiye.

XIAOMI 11T, 11T PRO VE 11 LİTE 5G NE TÜRKİYE'YE GELDİ

Xiaomi Türkiye, yeni akıllı telefonları ülkemizde piyasaya sürdü. Telefonların piyasaya çıkmasıyla fiyatları da belli oldu. Xiaomi 11T, 11T Pro ve 11 Lite 5G NE'nin fiyatları şöyle:

XIAOMI 11T'NİN FİYATI

8 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 7.499 TL

XIAOMI 11T PRO'NUN FİYATI

8 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 8.499 TL

12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 8.999 TL

XIAOMI 11 LITE 5G NE'NİN FİYATI

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 5.299 TL

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 5.699 TL

8 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 5.999 TL

XIAOMI 11T, 11T PRO VE 11 LITE 5G NE'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Xiaomi'nin Türkiye'ye gelen yeni akıllı telefon modelleri aynı anda tanıtılsalar da birbirinden farklı özelliklere sahipler.

XIAOMI 11T'NİN ÖZELLİKLERİ

Ekran: 120 Hz, 6,67 inç AMOLED, Full HD+

İşlemci: MediaTek Dimensity 1200 Ultra, 6nm

Kamera: 108 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP telemakro kamera

Ön Kamera: Nokta çentiğe yerleştirilmiş 16 MP ön kamera

Bellek: 8 GB RAM

Dahili depolama: 128/256 GB

Batarya: 67W hızlı şarj destekli 5.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzü

Bağlantı: USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, NFC, Kavisli yan parmak izi

XIAOMI 11T PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Ekran: 120 Hz, 6,67 inç AMOLED, Full HD+

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888, 5nm

Kamera: 108 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP telemakro kamera

Ön Kamera: Nokta çentiğe yerleştirilmiş 16 MP ön kamera

Bellek: 8/12 GB RAM

Dahili depolama: 128/256 GB

Batarya: 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzü

Bağlantı: USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, NFC, Kavisli yan parmak izi

XIAOMI 11 LITE 5G NE'NİN ÖZELLİKLERİ