Xiaomi 11T Pro ve 11T ön inceleme!

6.67 inçlik düz AMOLED ekranı bulunan Xiaomi 11T Pro; bir şeyler izlemek, okumak ve oynamak isteyenler için yeterli bir görüntüleme kalitesine sahip. Ekran, bünyesinde HDR10+ teknolojisini de barındırıyor ve 120Hz ekran tazeleme hızı sunabiliyor. Okuma modu ve göz konforu modu gibi bazı seçenekler de mevcut.

XIAOMI 11T PRO ÖZELLİKLERİ

Ekran tarafında bir diğer dikkat çekici detay ise, Corning’in en güncel koruma teknolojisi olan Victus’un kullanılıyor olması.

Gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alan ürün, farklı depolama ve RAM seçeneklerine sahip. İşletim sistemi tarafında Android 12 var ve bu bir 5G’li telefon. Yani ülkemizde de kullanıma sunulması beklenen 5G bağlantısına hazır.

Ürünün PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi oyunları akıcı olarak çalıştırabileceği dile getiriliyor.

Yazılım tarafına bir ekleme daha yapacak olursak firma, 3 yeni Android işletim sistemi sürümü ve 4 yıl boyunca güvenlik yamalarının bu telefona geleceğinin sözünü veriyor.

Xiaomi 11T Pro, arka tarafta yapay zekâ destekli üçlü kamera sistemine sahip: 108+8+5MP. 108MP ana kamera, fotoğraf ve video tarafında, hem iyi hem de düşük ışıklı ortamlarda iddialı. Bunun yanında geniş açılı ve makro çekimler de yapmak mümkün.

Telefon, 8K çözünürlükte video çekme imkânı sunuyor. Ön tarafa ise, 16 MP'lik selfie kamera konumlandırılmış.

Telefonun en dikkat çekici detaylarından bir tanesi de pil kapasitesi ve hızlı şarj özelliği.

5000mAh pille gelen telefon, 120W Xiaomi HyperCharge hızlı şarj teknolojisine sahip. Böylece telefonu 17 dakikada şarj etmek mümkün. Ürünün kutusunda 30W değerinde şarj adaptörünün bulunduğunu da ekleyelim.

8.8mm kalınlığında ve 204 gram ağırlığındaki telefon, Göktaşı Grisi, Ay Işığı Beyazı ve Gök Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip.

XIAOMI 11T NELER SUNUYOR?

Xiaomi 11T, ekran ve kamera gibi pek çok konuda 11T Pro ile ortak özellikleri paylaşıyor. Tabii bazı farklılıklar da var. Örneğin, bu telefonda MediaTek Dimensity 1200 Ultra işlemcisine yer veriliyor. Pil tarafında da 67W kablolu hızlı şarj desteği sunuluyor.

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