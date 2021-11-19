Xiaomi 12X de "ben buradayım" dedi!

Xiaomi 12 serisine ilişkin söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Neredeyse yarım yıldır, şirketin yeni akıllı telefon serisi ile alakalı söylentiler geliyor. Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Ultra'dan ne bekleyebileceğimize dair birkaç fikir veren sızıntıya geçtiğimiz haftalarda rastladık. Ancak görünüşe göre Xiaomi 12 ailesinin başka bir üyesi daha var. O da Xiaomi 12X.

Sızıntı kaynağı Kacper Skrzypek, Xiaomi 12X için bazı bilgilere ulaşmayı başardı. Cihazın kod adı Psyche ve 2112123AG model numarasını taşıyor.

XIAOMI 12X'İN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 12X'in özellikleri arasında FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.28 inç AMOLED ekran bulunacağı söyleniyor. Telefonun Snapdragon 870 yonga seti ve 50MP ana kamera taşıması muhtemel görünüyor.

Xiaomi 12 serisinin 2022 yılının ilk çeyreğinde duyurulması bekleniyor.

