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Xiaomi, 5G'li yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor

09.09.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

 Söz konusu cihaz, K16A model numarasını taşıyor ve son gelen bilgilere göre de bir sertifika listesinde tespit edildi.

Xiaomi, 5G'li yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor

Sertifika listesi, Xiaomi'nin yeni telefonu ile ilgili bazı ayrıntıları ortaya çıkaran bir ekran görüntüsünü bile paylaştı.

ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Bu telefon 33W’a kadar hızlı şarjı destekleyecek ve MediaTek Dimensity serisi 5G yonga setine sahip olacak. Ayrıca, yüksek yenileme hızına sahip bir ekrana ve ön tarafta delikli bir selfie kamerasına sahip olacak, arkada ise 50 megapiksel birincil kamera bulunacak.

Şu an itibarıyla bu yeni modelin hangi seriye ait olacağı ve hatta şirketin bütçe markası Redmi'nin yeni cihazı olup olmayacağı belli değil.

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Her ne kadar bu şu anda sadece bir spekülasyon olsa da, gerçekleşme ihtimali de yüksek. Ne yazık ki, bu cihazla ilgili daha ince ayrıntılar da şu an için bilinmiyor.

Bunun ile beraber cihazın Samsung’un yeni S22 serisi ve Apple’ın iPhone 13 serisi ile baş edebilecek kalitede olduğu söyleniyor. Şirket birçok pazarda bu iki firmanın önüne geçmiş durumda. Eğer bu durumu korumak istiyorsa da bu söylentilerin gerçek olması gerektiğini söyleyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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