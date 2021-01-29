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  4. Xiaomi 67W kablosuz şarjı destekleyen modeller üzerinde çalışıyor

Xiaomi 67W kablosuz şarjı destekleyen modeller üzerinde çalışıyor

29.01.2021 10:01 | Son Güncelleme:
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Xiaomi 67W kablosuz şarjı destekleyen modeller üzerinde çalışıyor

MIUI 12.5 beta yapısının incelemesi, Xiaomi markasının 67W kablosuz şarjı destekleyen iki yeni telefon üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. Söz konusu iki telefonun kod adı “yıldız” ve “Mars”.

Çinli teknoloji devi adından söz ettirmeye devam ediyor. Sızıntılara göre şirket şimdi de akıllı telefon pazarına 67 W kablosuz şarj desteği olan iki yeni model üzerinde çalışmalar yapıyor. Söylentiler, bu cihazlardan birinin muhtemelen hala duyurulmamış Mi 11 Pro olduğunu, ancak diğerinin bir sır olarak saklandığını gösteriyor. Diğer cihaz, bir Mi 11 Ultra da olabilir. Henüz bu bilgi kesin değil. Ancak kesin olan tek bir şey var, model isimleri K1 ve K1A ile bittiği için bu telefonlar bir şekilde birbirleriyle ilişkili. Bu durum ayrıca, bunların aynı telefon olduğu ancak farklı bölgeler için tasarlandığı anlamına da gelebilir. Ek olarak bilinenler arasında “star” isimli modelin kesinlikle Qualcomm’un Snapdragon 888 yonga setiyle çalışacağı bilgisi de var.

80W KABLOSUZ ŞARJ HAYAL Mİ OLDU?

İlginç bir şekilde, en son rapor, Mi 11 Pro’nun 80W kablosuz şarjı destekleyeceğini öne süren daha önceki bir haberle tezat oluşturuyor. Öyle görünüyor ki yakın zamanda söz konusu teknolojiye sahip bir telefon görmeyeceğiz. Bunun dışında Xiaomi, daha önceden 80 W kablosuz şarj cihazı üzerinde çalışıyordu. Ancak ortaya çıkan bu bilgiye göre şirket, 67 W üzerinde çalışmalara devam etmeye başladı.

Yeni modeller hakkında şuan için başka bilgi bulunmuyor. İlerleyen günlerde umuyoruz ki daha fazla bilgiye sahip olacağız.

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