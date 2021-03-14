Xiaomi ABD davasını kazandı!

Xiaomi ABD hükümetinin kara listesine alınmasıyla şok bir kararın parçası olmuştu. Zira pek çok otorite, Çinli akıllı telefon üreticisinin ABD tarafından ambargo uygulanacak şirketlerden biri olacağını düşünmüyordu. Ancak ABD hükümeti, şok bir karar alarak, Xiaomi'yi yatırım yasağı uygulayacak şekilde ''Çinli askeri şirketler'' olduğu iddia edilen kara listeye ekledi. Daha sonra bu kararın, Xiaomi'nin kurucusu ve Üst Yöneticisi Lei Jun'a Çin devletine yaptığı hizmetlerden dolayı verilen ödül nedeniyle alındığı ortaya çıktı. Çinli akıllı telefon üreticisi ise sürecin takipçisi olarak ABD hükümetine karşı dava açtı. Ve şimdi, federal bir yargıç, ABD'nin Xiaomi üzerindeki yatırım yasağının uygulanmasını engelledi.

YARGIÇ ABD'NİN XİAOMİ KARARINI DURDURDU

Yargıç Rudolph Contreras, yasağın geçici olarak durdurulmasını emretti. Yargıç Contreras, ABD'nin mahkemeye yaptığı önceki başvurularda bu tür bağlantıları ikna edici bir şekilde göstermediğini söyledi. Yargıç ayrıca, Xiaomi'yi sivil kullanım için ticari ürünler üreten, Çin Halk Cumhuriyeti ya da güvenlik servisleriyle ilişkili olmayan halka açık bir şirket olarak tanımladı.