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Xiaomi Black Shark 4'ün çıkış tarihi açıklandı!

16.03.2021 12:35 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Black Shark 4'ün çıkış tarihi açıklandı!

Xiaomi Black Shark 4 oyuncu telefonu için merakla beklenen tarih belli oldu. Xiaomi'nin oyuncu telefonu markası Black Shark, yeni amiral gemisi Black Shark 4 için yeni bir poster yayınlayarak, Black Shark 4'ün ne zaman çıkacağına dair tüm soru işaretleri giderdi.

Xiaomi oyuncu telefonlarını Black Shark markası altında çıkarıyor. Bu marka son olarak Black Shark 3 Pro ve Black Shark 3S gibi Snapdragon 865 işlemcili modelleri görücüye çıkarmıştı. Akıllı telefonların öne çıkan yanları, pek tabi ki oyunculara sunduğu özelliklerden oluşuyordu. Geçtiğimiz günlerde Black Shark CEO'su Luo Yuzhou ise Weibo'da yaptığı paylaşım ile Black Shark 3S'in stoklarının tükendiğini, Black Shark 4 serisinin ise yakında geleceğini duyurmuştu. Nitekim, Black Shark 4 ile tanışacağımız tarih sonunda açıklandı.

İŞTE BLACK SHARK 4'ÜN TANITIM TARİHİ

Black Shark Weibo hesabının paylaştığı postere göre, Black Shark 4 serisi 23 Mart'ta tanıtılacak. Poster oldukça dikkat çekici bir şekilde hazırlanmış.Söz konusu poster telefonun güçlü performansına odaklansa da Black Shark 4'ün özelliklerine dair herhangi bir bilgi barındırmıyor.

Black Shark 4 tanıtım tarihi

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Burada telefonun Snapdragon 888 işlemcisi ile gelmesinin beklendiğini söylemeliyiz. Güçlü performansın ana nedenlerinden biri de bu işlemci olacak gibi görünüyor. Black Shark 4 serisinin Black Shark 4 ve Black Shark 4 Pro adında iki farklı model ile gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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