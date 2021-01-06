Xiaomi CEO'su Lei Jun: Apple'ı taklit etmedik, fikir benim!

Xiaomi Mi 11 tıpkı iPhone 12 modellerinde olduğu gibi kutusunda bir şarj cihazına yer vermedi. Xiaomi CEO'su Lei Jun, Mi 11 tanıtımı öncesi yaptığı açıklamada bunun çevreci nedenlerle atılmış bir adım olduğunu ifade etti. Ancak pek çok kişi, sosyal medya kanalları aracılığıyla Xiaomi'nin bu kararını eleştirdi. Bunda Xiaomi'nin Apple'ın şarj cihazlarını kaldırma kararıyla alakalı paylaştığı gönderinin de etkisi vardı. Ayrıca Xiaomi'nin Apple'ı taklit ettiğine yönelik de yoğun bir eleştiri de söz konusuydu. Tüm bu eleştirilere karşılık, Xiaomi CEO'su Lei Jun dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Gizmochina'nın haberine göre, Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun bu tür eleştirileri çürütmek için yola çıktı. CEO, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında eleştirileri hedef aldı ve kutuya şarj cihazını dahil etmeme fikrinin kendisine ait olduğunu söyledi. Lei Jun Apple'ı taklit ettiklerine yönelik eleştirilere karşı ise bu fikri ilk kez 5 yıl önce konuşmaya başladığını ve bu yüzden attıkları adımın Apple'ın yaptığı şeyin bir kopyası olmadığını ima etti. Peki Lei Jun söylediklerinde haklı mı?
Şimdi sizi 2015 yılına götüreceğiz. Xiaomi CEO'su Lei Jun, 2015 yılının haziran ayında sosyal medya ağı Weibo üzerinden bir anket düzenlemişti. Anketin konusu ise telefon kutularından şarj cihazının çıkarılmasıydı. Bazı yayınlar da o dönem bu anketi ele almış ve 'Xiaomi geleceğe dair ipucu veriyor olabilir' imasıyla bunu haberleştirmişlerdi. Yani kanıtlara bakılırsa Xiaomi CEO'sunun haklı olduğunu söylemek mümkün.
Bu tarz bir anket, iPhone 12 çıkmadan önce Apple tarafından da yapılmıştı ve kullanıcılara eski şarj cihazını ne yaptıklarına dair bir soruyu yanıtlamaları istenmişti. Anlaşılan firmalar, kamuoyunun nabzını yoklamak için herkese açık anketleri sıklıkla kullanıyor.
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