Xiaomi CEO'su Lei Jun: Apple'ı taklit etmedik, fikir benim!

Xiaomi Mi 11 tıpkı iPhone 12 modellerinde olduğu gibi kutusunda bir şarj cihazına yer vermedi. Xiaomi CEO'su Lei Jun, Mi 11 tanıtımı öncesi yaptığı açıklamada bunun çevreci nedenlerle atılmış bir adım olduğunu ifade etti. Ancak pek çok kişi, sosyal medya kanalları aracılığıyla Xiaomi'nin bu kararını eleştirdi. Bunda Xiaomi'nin Apple'ın şarj cihazlarını kaldırma kararıyla alakalı paylaştığı gönderinin de etkisi vardı. Ayrıca Xiaomi'nin Apple'ı taklit ettiğine yönelik de yoğun bir eleştiri de söz konusuydu. Tüm bu eleştirilere karşılık, Xiaomi CEO'su Lei Jun dikkat çeken açıklamalar yaptı.

XİAOMİ CEO'SU LEİ JUN: KUTUDAN ÇIKMAYAN ŞARJ CİHAZININ FİKRİ BENİM

Gizmochina'nın haberine göre, Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun bu tür eleştirileri çürütmek için yola çıktı. CEO, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında eleştirileri hedef aldı ve kutuya şarj cihazını dahil etmeme fikrinin kendisine ait olduğunu söyledi. Lei Jun Apple'ı taklit ettiklerine yönelik eleştirilere karşı ise bu fikri ilk kez 5 yıl önce konuşmaya başladığını ve bu yüzden attıkları adımın Apple'ın yaptığı şeyin bir kopyası olmadığını ima etti. Peki Lei Jun söylediklerinde haklı mı?