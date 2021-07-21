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Xiaomi hedef büyüttü

21.07.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi 2. çeyrek sonuçları sonrasında gözünü zirveye dikti.

Xiaomi hedef büyüttü

Akıllı telefon pazarındaki rekabetin pek çok etkene bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Keza yakın zamanda bu durumun net bir örneğini direkt olarak yaşayarak gözlemledik. Akıllı telefon pazarında zirveye oynayan Huawei, hiç planda olmayan bir kararla satışlarda geriye düştü.

Çinli üretici hızla kan kaybederken, Samsung, Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi isimler bir yükseliş yakaladı.

Apple ise bu pastadan öyle önemli bir pay alamadı. En büyük payı alan isim ise 2021'in ikinci çeyrek sonuçlarına göre Xiaomi oldu.

XIAOMI İKİNCİ SIRAYA ÇIKTI

Açıklanan 2. çeyrek sonuçlarında Xiaomi’nin yüzde 83’lük bir büyüme ile ikinci sıraya yükseldiğini gördük. Genel pazar payında da Samsung’un 3 – 4 puan gerisinde bulunan Çinli üretici gözünü zirveye dikti.

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Xiaomi yetkilileri, Avrupa pazarındaki büyümenin yardımı ile zirveye yerleşeceklerini iddia ettiler. Elbette bu kolay olmayacaktır. Fakat son açıklanan rakamlar Xiaomi’nin zirveye yürüyebileceğini gösteriyor.

Şimdilik bu konu hakkında yorum yapmak için erken olsa da Xiaomi’nin ciddi bir şekilde zirveyi zorladığını söyleyebiliriz. Eğer Xiaomi çok büyük bir aksilik yaşamazsa zirveye çıkması pek de zor görünmüyor. Tabi Samsung da zirvedeki yerini korumak isteyecektir. Yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung Xiaomi
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