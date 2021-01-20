HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi MiTalk uygulamasını kapatıyor!

Xiaomi MiTalk uygulamasını kapatıyor!

20.01.2021 12:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Xiaomi MiTalk uygulamasını kapatıyor!

Xiaomi mesajlaşma uygulaması MiTalk'u kapatıyor. Çin basınında çıkan bir habere göre, milyonlarca kullanıcıya ulaşan Xiaomi MiTalk, önümüzdeki ay hizmet vermeyi durduracak.

Xiaomi sadece donanımıyla değil yazılımıyla da öne çıkıyor. Firmanın MIUI arayüzüne sahip telefonlarda kullanılabilen birçok uygulaması da mevcut. MiTalk da bu uygulamalardan sadece biri. Ancak çıkan bir habere göre Xiaomi, MiTalk'un fişini çekmeye hazırlanıyor.

XİAOMİ MİTALK'UN FİŞİNİ ÇEKİYOR

Gizmochina'nın haberine göre, MiTalk ekibi, hizmetin önümüzdeki ay durdurulacağını duyurdu. Görünüşe bakılırsa MiTalk, 1 Şubat 2021'de yeni hesap oluşturmayı ve mesajlaşmayı durdurulacak. Mesajlaşma uygulaması, 19 şubat 2021 günü ise hizmet vermeyi durduracak. Bu tarihe kadar MiTalk kullanıcılarının verilerini ayrı ayrı dışarıya aktarmaları tavsiye ediliyor. Zira hizmet durdurulduktan sonra herhangi bir kullanıcı verisi dışarıya aktarılamayacak.

Poco M3 Türkiye'ye geliyor!Poco M3 Türkiye'ye geliyor!

SAKLANAN VERİLER NE OLACAK?

Haberdeki açıklamaya göre, MiTalk kullanıcılarından yasal olarak toplanan veriler ulusal yasalar ve düzenlemeler ile MiTalk Gizlilik Politikası'na uygun olarak saklanacak. Saklama süresi dolduğunda ise kişisel bilgiler silinecek ya da anonim hale getirilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'ın suluk reklamındaki sözleri dalga konusu oldu! Duygu Özaslan'ın suluk reklamındaki sözleri dalga konusu oldu!
BiP'in Türkiye dışındaki yeni kullanıcı sayısı 8 milyona yaklaştıBiP'in Türkiye dışındaki yeni kullanıcı sayısı 8 milyona yaklaştı
23 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 23?23 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 23?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

Ülkede şok! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

Ülkede şok! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Diğer Haberler

Instagram CEO'su Adam Mosseri'den şaşırtan TikTok itirafı!

Instagram CEO'su Adam Mosseri'den şaşırtan TikTok itirafı!

BiP'in Türkiye dışındaki yeni kullanıcı sayısı 8 milyona yaklaştı

BiP'in Türkiye dışındaki yeni kullanıcı sayısı 8 milyona yaklaştı

Samsung başkan yardımcısı hapis cezasıyla karşı karşıya

Samsung başkan yardımcısı hapis cezasıyla karşı karşıya

Vivo X60 Pro + 5G telefonunu Çin’de piyasaya sürecek

Vivo X60 Pro + 5G telefonunu Çin’de piyasaya sürecek

Galaxy S21 parçalarına ayrıldı! S20’den bu yana pek bir şey değişmemiş

Galaxy S21 parçalarına ayrıldı! S20’den bu yana pek bir şey değişmemiş

Whatsapp Çin’de kaybetti!

Whatsapp Çin’de kaybetti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.