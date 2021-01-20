Xiaomi MiTalk uygulamasını kapatıyor!

Xiaomi sadece donanımıyla değil yazılımıyla da öne çıkıyor. Firmanın MIUI arayüzüne sahip telefonlarda kullanılabilen birçok uygulaması da mevcut. MiTalk da bu uygulamalardan sadece biri. Ancak çıkan bir habere göre Xiaomi, MiTalk'un fişini çekmeye hazırlanıyor.

XİAOMİ MİTALK'UN FİŞİNİ ÇEKİYOR

Gizmochina'nın haberine göre, MiTalk ekibi, hizmetin önümüzdeki ay durdurulacağını duyurdu. Görünüşe bakılırsa MiTalk, 1 Şubat 2021'de yeni hesap oluşturmayı ve mesajlaşmayı durdurulacak. Mesajlaşma uygulaması, 19 şubat 2021 günü ise hizmet vermeyi durduracak. Bu tarihe kadar MiTalk kullanıcılarının verilerini ayrı ayrı dışarıya aktarmaları tavsiye ediliyor. Zira hizmet durdurulduktan sonra herhangi bir kullanıcı verisi dışarıya aktarılamayacak.

SAKLANAN VERİLER NE OLACAK?

Haberdeki açıklamaya göre, MiTalk kullanıcılarından yasal olarak toplanan veriler ulusal yasalar ve düzenlemeler ile MiTalk Gizlilik Politikası'na uygun olarak saklanacak. Saklama süresi dolduğunda ise kişisel bilgiler silinecek ya da anonim hale getirilecek.

