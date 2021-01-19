Poco M3 Türkiye'ye geliyor!

Poco M3 özellikleri ve fiyatı ile kasım ayında tanıtılmıştı. Poco'nun uygun fiyatlı akıllı telefon kategorisinde bulunan Poco M3, Snapdragon 662 işlemcisiyle ve özellikle de piliyle dikkat çekmişti. yurt dışında 149 dolarlık bir fiyat ile satışa sunulan telefon için görünüşe bakılırsa yeni bir durak daha açılıyor; Türkiye.

POCO M3 ÇOK YAKINDA TÜRKİYE'DE

Xiaomi Türkiye internet sitesi, Poco M3'ün yakında Türkiye'ye geleceğini doğruladı. Daha önce Poco M3'ü internet sitesine ekleyen Xiaomi Türkiye, ana sayfasına Poco M3'ün bazı özelliklerini ekleyerek telefonun çok yakında satışa sunulacağını aktardı. Fakat söz konusu sayfada Poco M3 Türkiye fiyatı için herhangi bir bilgi yer almadı.

POCO M3 ÖZELLİKLERİ

Poco M3 özellikleri arasında 6.53 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde IPS nokta çentikli bir ekran var. Bu ekranın altında daha önce de söylediğimiz gibi Snapdragon 662 işlemcisi bulunuyor ve bu işlemciye 4 GB RAM eşlik ediyor. Depolama seçenekleri 64 GB / 128 GB arasında değişen Poco M3, 18W hızlı şarj destekli 6.000 mAh değerinde bir pile sahip. Telefonun arkasında ise 48 MP ana, 2 MP derinlik ve 2 MP makro kamera bulunuyorken, ön taraftaki çentikte 8 MP'lik bir selfie kamera yer alıyor. Poco M3'ün parmak izi okuyucusu ise telefonun yan tarafında konumlanıyor.

