Xiaomi’nin dikkat çeken otomobil hedefi!

Xiaomi’nin ilk elektrikli otomobilini 2024 yılında banttan indireceği gelen haberler arasında. Şirketin yıllık bazda üretim hedefi ise oldukça büyük. Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan haberimizin detaylarına geçelim.

YILLIK 300 BİN OTOMOBİL

Gelen haberlere göre Xiaomi, ana vatanında yepyeni bir fabrika açacak. Açılacak olan bu fabrikanın üretim kapasitesi ise tam 300.000 araç olacak. Yani şirketin yıllık üretim hedefi, 300.000 otomobil olarak gözüküyor.

10 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Mart ayında Xiaomi'nin 10 sene içerisinde bir elektrikli otomobil bölümü kurmak için yatırım yapacağı ve bunun için 10 milyar doları gözden çıkardığı söylenmişti.

Xiaomi’nin bu alanda nasıl bir performans sergileyeceği ise en merak edilen konulardan biri.

Otomotiv sektöründeki elektrik devrimi hız kazandı. Otomobil markalarının yanı sıra Xiaomi, Oppo hatta Apple gibi daha çok akıllı telefon sektöründen tanıdığımız şirketler de bu yarışa dahil oldu. Ülkemizde ise bir TOGG gerçeği var. Umarız yerli otomobilimiz de belirlenen tarihlerde satışa sunulur ve bu yarıştaki yerini alır.

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