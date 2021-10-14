Xiaomi, orta segment modeller için kollarını sıvadı

Çinli üretici Xiaomi, özellikle hızlı şarj tarafında gerçekleştirdiği yatırımlarla, kullanıcıların pil sorununu çözme yolunda önemli bir sınav veriyor.

Halihazırda pek çok güncel Xiaomi modelinde öyle ya da böyle hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Hatta üst segment cihazların bazılarında 100W ve üzeri hızlı şarj teknolojileri mevcut. Bu da telefonların az bir sürede şarj olmasını sağlıyor.

XIAOMI'DEN HIZLI ŞARJ HAMLESİ

İddialara göre Çinli üretici şimdi ise yüksek hızlı şarj teknolojilerini orta segmente getirerek rekabeti farklı bir noktaya taşımaya hazırlanıyor. Çin kaynaklı raporlara bakılırsa, Xiaomi önümüzdeki dönemde çıkaracağı pek çok orta segment cihazda 50W ve üzeri hızlı şarj teknolojilerine yer verecek.

Pek çok marka üst segment cihazlarında dahi bu kadar yüksek hızlarda şarj teknolojisi sunmuyor. Dolayısıyla bu hamle Xiaomi’nin öyle ya da böyle rakiplerine karşı avantaj yakalamasını sağlayacaktır. Tabii ki resmi bir açıklama olmadığı için yine de bekleyip göreceğiz. Ayrıca, rakiplerden de benzer bir hamle gelebilir.

Selfie çekerken uçurumdan düştü: Sosyal medya kazaları artıyor

