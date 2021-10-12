Xiaomi kapı kilidini de "akıllandırdı"

Ziyaretçilerini kızılötesi kamera, RGB kamera ve çeşitli sensörler yardımıyla tanıma odaklı bir sisteme sahip olan bu akıllı kapı kilidi, bu sayede sadece sisteme kayıtlı bir diğer ifade ile tanıdık kişilere kapıyı açıyor. Tüm bu özelliklerini AMOLED ekran tabanlı bir yüz tanıma fonksiyonu ile destekleyen Lock X, Mi Home ve HomeKit platformlarıyla entegre bir şekilde çalışabiliyor.

BAŞKA ÇÖZÜMLER DE VAR

Tabii "daha çok yeni bir teknoloji olan akıllı kilide ne kadar güvenebiliriz" diyen kullanıcılar, isterlerse bu cihazı yine şifre girilerek, parmak izi okutularak ya da NFC destekli olarak çalıştırabilirler.

Smart Door Lock X‘in hangi ülkelerde satışa sunulacağı ve satış fiyatının ne olacağı gibi konular ise şimdilik gizemini koruyor.

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