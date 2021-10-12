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Xiaomi kapı kilidini de "akıllandırdı"

12.10.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugüne kadar birçok akıllı cihaz tanıtan Xiaomi, Smart Door Lock X ile çıtayı bir adım daha üste taşımış oldu. Adından da anlaşılacağı üzere bir çeşit akıllı kapı kilidi olan Smart Door Lock X, ev sahibi ve misafirleri tanımak gibi oldukça ekstrem bir özelliğe sahip.

Xiaomi kapı kilidini de "akıllandırdı"

Ziyaretçilerini kızılötesi kamera, RGB kamera ve çeşitli sensörler yardımıyla tanıma odaklı bir sisteme sahip olan bu akıllı kapı kilidi, bu sayede sadece sisteme kayıtlı bir diğer ifade ile tanıdık kişilere kapıyı açıyor. Tüm bu özelliklerini AMOLED ekran tabanlı bir yüz tanıma fonksiyonu ile destekleyen Lock X, Mi Home ve HomeKit platformlarıyla entegre bir şekilde çalışabiliyor.

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Tabii "daha çok yeni bir teknoloji olan akıllı kilide ne kadar güvenebiliriz" diyen kullanıcılar, isterlerse bu cihazı yine şifre girilerek, parmak izi okutularak ya da NFC destekli olarak çalıştırabilirler.

Smart Door Lock X‘in hangi ülkelerde satışa sunulacağı ve satış fiyatının ne olacağı gibi konular ise şimdilik gizemini koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi
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